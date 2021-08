Activista pels drets civils afganès, Bashir Eskandari (Ghazn, 1983) presideix l’Associació Cultural d’Afganesos i Catalans, i davant la situació de l’Afganistan explica com ho viu des de Catalunya.

Com viuen els afganesos la situació del país?

Tothom està patint perquè tothom té por, especialment les dones. Els talibans no les deixen sortir soles, no les deixen estudiar, no poden treballar... Els talibans estan investigant casa per casa, buscant qui ha col·laborat amb el govern o amb alguna ONG estrangera. És un lloc molt perillós per als activistes ara mateix. He sentit del portaveu dels talibans que volen seguir la seva xaria, volen seguir les seves pròpies lleis.

Té família i amics allà?

Els meus tiets són allà. Fa una setmana que no hi tinc contacte.

Tenen pensat venir?

Estem buscant una manera de poder portar la meva família. També altres famílies afganeses que viuen aquí. Aquí els afganesos tenen asil polític. Hi ha talibans que viuen a Barcelona com a refugiats i llavors tenen totes les dades i les passen allà. Som pocs aquí a Espanya, i ens coneixem entre tots.

Els talibans han dit que no són com fa 20 anys i que respecten el dret de la dona, és cert?

Menteixen. Tenen persones que saben parlar molt bé. Ara són un grup que tenen tot tipus de persones, i els portaveus són professionals. Parlen diferents idiomes i menteixen molt bé.

Deixaran marxar qui vol sortir?

Sí. Els talibans volen la terra d’Afganistan. Qui tingui diners podrà sortir. No hi ha cap més manera. Alguns països envien avions a l’aeroport de Kabul, l’únic que està en mans d’EUA. Si envien avions allà, poden portar algunes persones.

Europa ajudarà els afganesos?

Crec que alguns països sí, alguns ja ho estan fent, com França.

Què pretenen fer els talibans?

Els talibans són paixtuns, una ètnia d’Afganistan. Són molt radicals i volen imposar el seu idioma i la seva religió. Ja van matar 10.000 persones d’una minoria afganesa amb l’últim govern talibà. El que volen és ocupar la terra, i aquesta és la seva política.

I ara què?

Els talibans estan esperant que la comunitat internacional els reconegui el govern. No maten gent de moment. Cal que els països occidentals no el reconeguin. Si no respecten els drets humans ni les dones, com respectaran el món? Quan els talibans van tenir una mica de poder van poder atacar fins i tot els EUA, l’11-S. Pot passar en altres països. Hi ha talibans aquí, que envien diners, que treballen a l’ambaixada. Cal que se sàpiga qui són i controlar-los.