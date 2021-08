Espanya esperarà tenir més evidències científiques i que l’Agència Europea del Medicament (EMA, per la sigla en anglès) es pronunciï la setmana que ve sobre l’administració d’una tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 per prendre una decisió.

De moment, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha encarregat a la ponència de vacunes que reuneixi les evidències científiques que hi ha, segons van exposar diversos consellers al final de la reunió d’ahir.

Diverses autonomies estan demanant un criteri sobre la dosi de reforç i ahir es va informar que el 23 d’agost l’EMA i els centres europeus per al control de la covid faran una comunicació conjunta sobre aquest aspecte. I en funció d’això Espanya decidirà, van dir fonts de Sanitat a Efe, que van recordar que aquest és el procediment que s’ha seguit des del principi pel que fa a la vacunació: esperar què diu l’EMA i l’evidència disponible per fixar un criteri.

Alguns països han optat per avançar-se, i, per exemple, Bèlgica ja ha anunciat que administrarà una tercera dosi de la vacuna per als pacients immunodeprimits, i Àustria començarà a fer-ho a l’octubre. També als Estats Units es pot aplicar a persones immunodeprimides, però es podria obrir a tota la població.

Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va repassar ahir a la reunió amb els consellers l’evolució de la campanya de vacunació i va destacar la importància de continuar incentivant els punts de vacunació sense cita per «mantenir la reeixida campanya».

Ara com ara, 29,9 milions de ciutadans han completat la pauta, el 63,2% de la població general i el 71,2% de la població diana, és a dir, els majors de 12 anys, que són els que poden vacunar-se en aquest moment.