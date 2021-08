El Govern d’Espanya s’ha compromès aquest dijous a abordar totes les peticions d’ajuda dels líders de la societat civil afganesa, amb especial atenció a les dones i nenes, per incloure-les en l’operació per treure de l’Afganistan els diplomàtics espanyols i els seus col·laboradors locals. Així ho ha anunciat el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, en la reunió que aquest matí ha mantingut l’equip de treball que coordina les tasques de repatriació i que ha estat presidida per Pedro Sánchez.

El responsable d’Exteriors ha assenyalat que ja ha començat la segona fase per portar a Espanya tots els col·laboradors afganesos, segons ha informat la Moncloa a través d’un comunicat. En aquesta reunió telemàtica, Albares ha apuntat que fins que conclogui el procés de repatriació continuarà sent de vital importància la protecció d’aquest col·lectiu a l’Afganistan. Aquest dijous ha sortit un quart avió cap al país de l’Orient Mitjà per col·laborar en l’operació de treure de Kabul gairebé 500 persones.

Més enllà de les persones que han estat col·laborant amb els diplomàtics espanyols, l’Executiu ha obert la porta a estudiar les peticions d’ajuda de líders de la societat civil afganesa i defensors dels drets humans. Segons informa la Moncloa, el Govern posarà «especial atenció» a les sol·licituds que poden arribar de dones i nenes, ja que es tracta del col·lectiu amb els drets que es veu més en perill després que els talibans hagin arribat al poder.

Malgrat que no estava previst, la vicepresidenta segona i líder d’Unides Podem, Yolanda Díaz, també ha assistit a la trobada i ha coincidit en la necessitat d’emetre visats i acollir la ciutadania afganesa, sent «especialment àgil i directa» en el cas de les dones i nenes. A més, la també ministra de Treball ha demanat «un ferm compromís humanitari i la implicació de la UE en aquest procés».

Després que hagi tornat el primer avió espanyol aquest dijous de matinada, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va recalcar en la reunió que el «dispositiu d’evacuació és plenament operatiu». En la mateixa línia, la responsable de Defensa, Margarita Robles, va recalcar que l’Executiu està compromès a portar amb «garanties tot el contingent espanyol». De moment, amb la primera aeronau han tornat 5 espanyols i 48 afganesos.

La Moncloa ha informat que de moment només 12 han sol·licitat la protecció internacional espanyola. Aquesta dotzena d’afganesos seran enviats en les pròximes hores a centres d’acolliment, mentre que la resta seran redirigits cap als països que han auspiciat la seva sortida de l’Afganistan.