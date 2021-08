Un home de 31 anys va morir ofegat aquest dimecres mentre es banyava al riu Ter de Girona. L'home s'estava banyant amb un grup de persones quan de sobte la corrent el va arrossegar, segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN.

De seguida es van activar els equips d'emergència i fins a la zona hi van arribar diversos agents de la Policia Municipal. Un d'ells es va tirar a l'aigua i va aconseguir rescatar el cos del jove, resident al centre social La Sopa. En el moment que va arribar, l'home estava panxa avall dins l'aigua i ja no respirava. Malgrat els esforços del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no es va poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.