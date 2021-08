El Departament de Salut va declarar ahir que hi havia 17 pacients menys ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) a causa de la covid, 504 en total. A més, els hospitalitzats a planta van baixar a 1.593 (-63). En paral·lel, es van notificar 2.034 nous contagis confirmats per PCR o TA, que van situar el total des de l’inici de la pandèmia en 876.488. L’Rt es va mantenir en 0,79, mentre que el risc de rebrot va disminuir 7 punts, fins als 275. Es van notificar 20 morts i el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia es va situar en 23.131. El 8,09% de les proves que es van fer la setmana anterior van donar positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 377,83 a 368,68, mentre que a 7 dies, va baixar de 154 a 150,76.

El risc de rebrot era de 400 entre l’1 i el 7 d’agost i es queda a 275 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, es manté en 0,79, un valor superior al de la setmana anterior (0,75). La incidència a 7 dies és de 150 entre el 8 i el 14 d’agost, per sota dels 217,91 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 368,68 entre el 8 i el 14 d’agost, per sota dels 553,41 de l’interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període entre el 8 i el 14 d’agost se’n van notificar 11.731, per sota de l’interval anterior, quan se’n van declarar 16.956. Durant l’última setmana analitzada, es van fer 119.688 PCR i 63.320 tests d’antígens, dels quals el 8,09% va donar positiu, inferior al valor de l’interval anterior (9,64%). La mitjana d’edat de les persones positives es va situar en els 35,39 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 944.956 casos, dels quals 876.488 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n’han declarat 20 en les darreres hores, amb 23.131 defuncions des de l’inici de la pandèmia.

Entre el 8 i el 14 d’agost es van declarar 181 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 196. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 1.691 persones. La setmana de l’1 al 7 d’agost n’hi havia 1.939.

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 34.070 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 36 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 37.728. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.031 persones, 2 més en les últimes 24 hores.

Quant als pacients ingressats a les UCI, n’hi havia 115 de menys de 50 anys i 283 de més d’aquesta edat. Hi ha 17 crítics de menys de 30 anys, dos menys que en l’anterior balanç. En concret, n’hi ha 14 d’entre 20 i 29 anys, 1 d’entre 10 i 19 anys i 2 menors de 10 anys. A partir dels 30 anys, 32 tenen de 30 a 39 anys, 66 van dels 40 a als 49 anys, 74 tenen de 50 a 59 i 130 tenen de 60 a 69 anys. Hi ha 72 malalts crítics de 70 a 79 anys, 7 de 80 a 89 i cap de 90 anys o més.

Dels 1.482 ingressats que hi havia ahir als hospitals catalans, 1.155 tenien més de 50 anys i 327 eren menors de 50. Un total de 65 tenen menys de 30 anys. En concret, 50 tenien de 20 a 29 anys, 6 de 10 a 19 anys, i 9 menys de 10 anys. Pel que fa a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 20 a 29 anys és la més afectada, amb 220 casos per cada 100.000 habitants, seguida de prop per la de 10 a 19, amb 206 casos per cada 100.000 habitants. La següent franja més afectada és la de 30 a 39, amb 191 casos.

Regió de la Catalunya central

La regió sanitària de la Catalunya central tenia ahir 60.292 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 137 més en les últimes hores. La xifra s’eleva a 65.550 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.404 persones en aquesta regió, amb una defunció notificada en les darreres hores.

El risc de rebrot va baixar ahir 20 punts, fins a 248, mentre que l’interval anterior era de 378. La taxa de reproducció va baixar cinc centèsimes, fins a 0,77, i es va situar per sota de l’Rt de la setmana de l’1 al 7 d’agost (0,85). La incidència a 7 dies era de 132 i el 6,37% de les proves que es van fer van donar positiu. La regió tenia ahir 84 pacients ingressats.