El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) només autoritza mantenir el toc de queda en 19 dels 148 municipis catalans que demanava el Govern. De l'àmbit de Regió7 només Martorell és a la llista de ciutats on es prorroga el toc de queda. Manresa, Igualada, Solsona i Berga, entre d'altres, no estan autoritzades pel tribunal a aplicar la restricció.

Després de deliberar sobre la petició de pròrroga de les mesures anticovid, la sala Contenciós-Administrativa ha optat per mantenir les limitacions de moviment entre la 1 i les 6h als municipis d'Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí. En aquest sentit, el tribunal fixa com a criteri tenir una incidència acumulada en els darrers set dies superior als 250 casos per cada 100.000 habitants.

Paral·lelament, avala mantenir la limitació de 10 persones en reunions familiars i socials, així com la limitació del 70% de l’aforament en actes religiosos a tot el territori de Catalunya. Aquesta darrera mesura és contemplada favorablement pel tribunal, en canvi, pel que fa a la primera argumenta que ha de respondre exclusivament a criteris sanitaris, ja que es tracta d'una restricció "dels drets fonamentals" dels ciutadans. Així, creu que no està ben justificada la necessitat de la mesura, que s'ha de fer a través de "raons tècniques" i no pas per un criteri "d'oportunitat o de conveniència".

Si bé el tribunal reconeix que no és de la seva competència establir quin criteri és el millor, sí que ho és "ratificar que sigui una mesura proporcionada", i que no existeix cap alternativa "menys intrusiva" en els drets i llibertats fonamentals de les persones afectades.

El document sosté, doncs, que les mesures proposades no es justifiquen per "raons sanitàries" sinó per motius de "seguretat i ordre públic" que han de ser atesos d'una forma diferent.

Aquests són els 19 municipis de la Catalunya Central on el Govern havia sol·licitat prorrogar el toc de queda. Només Martorell està autoritzat pel TSJC a mantenir la restricció nocturna, la resta no:

Abrera Artés Berga Esparreguera Igualada La Seu d'Urgell Manresa Martorell Masquefa Navàs Olesa de Montserrat Piera Sallent Sant Esteve Sesrovires Sant Joan de Vilatorrada Santpedor Solsona Súria Castellví de Rosanes

El Govern lamenta que «un cop més els jutges facin d'epidemiòlegs»

El Govern està analitzant la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què només autoritza mantenir el toc de queda nocturn en 19 dels 148 municipis catalans per als quals l'havia demanat el Procicat. Fonts de Govern indiquen que estan estudiant si hi ha alternatives. L'executiu català lamenta que "un cop mes els jutges facin d'epidemiòlegs", afegeixen les mateixes fonts. El tribunal ha fixat mantenir el criteri d'una incidència acumulada en els darrers set dies superior als 250 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants i no la dels 125, un canvi que demanava el Govern i que enduria les condicions per sortir de la llista de municipis amb restricció de la mobilitat nocturna.