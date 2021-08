El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha explicat que, "per prudència", la ciutat autònoma ha decidit paralitzar les repatriacions de menors migrants al Marroc fins que hi hagi decisió judicial definitiva i, per tant, més enllà de les 72 hores que es van fixar.

En una entrevista a la Cadena SER aquest divendres al matí, Vivas ha defensat "ser prudents i esperar a les resolucions judicials" a la vista de les mesures cautelars dictades fins ara, de suspensió provisional de les expulsions. El president ceutí ha dit que si la justícia tomba les devolucions, caldrà buscar "fórmules alternatives" perquè la situació a Ceuta és "insostenible".

Vivas ha dit que la ciutat autònoma no pot acollir els centenars de menors que van travessar la frontera al maig en condicions adequades i, per tant, ha exigit una "solució immediata" si no se'ls permet retornar els menors al seu lloc d'origen. El president de Ceuta ha assegurat que la ciutat autònoma fa massa mesos que suporta "pressió" i està "desbordada".

El president ceutí ha explicat que va ser la ciutat autònoma qui va demanar l'activació de l'acord amb el Marroc per iniciar les devolucions, però que va ser el Ministeri de l'Interior qui el va activar. Vivas ha remarcat que "totes les decisions són conjuntes i coordinades" i ha defensat l'actuació de les institucions en el retorn de menors migrants.