Unes 4.000 persones han estat desallotjades a Barcelona per fer botellots o causar molèsties en la primera nit sense toc de queda a la ciutat després d'un mes, segons dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona. Els dos llocs on més persones s'havien concentrat han estat les festes de Gràcia, amb unes 2.000 persones desallotjades, i les platges, també amb unes 2.000. Segons el consistori, s'han interposat una quarantena de sancions, sobretot per no complir les normes de la covid, com portar la mascareta si no es poden mantenir les distàncies.

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han endarrerit els dispositius per adaptar-los a l'aixecament del toc de queda i, segons fonts del consistori, han funcionat "correctament".

Segons van explicar els responsables policials de Barcelona aquest dijous en roda de premsa, es manté el nombre d'efectius dels dispositius però es redistribueixen amb més presència entre les 2 de la matinada i les 6 del matí. Amb el toc de queda, la franja horària prioritària en aquests dispositius era fins a les 3 de la matinada.

Per a la pròxima nit, Mossos i Guàrdia Urbana mantindran un dispositiu similar, coincidint amb la primera nit en cap de setmana sense toc de queda.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va tombar aquest dijous el toc de queda en la majoria de municipis on el Govern volia prorrogar la mesura, de manera que aquesta passada matinada la mobilitat no essencial ha tornat a estar permesa entre la 1 h i les 6 h a bona part de Catalunya.