Els Mossos d’Esquadra van aclarir que el major Josep Lluís Trapero va avisar el director de la policia, Pere Ferrer, del seu viatge el juliol passat a Madrid, per lliurar premis pendents a jutges i fiscals de l’Audiència Nacional i el Suprem, i van negar que acudís a una reunió a la Zarzuela.

Fonts de la conselleria d’Interior van assegurar ahir a Efe, una vegada La Razón va publicar que Trapero havia mantingut reunions a l’Audiència Nacional, el Suprem i la Zarzuela, que el major no els va informar d’aquestes trobades, encara que el departament de la Generalitat liderat per Joan Ignasi Elena (proper a ERC) va sostenir que havien estat trobades de tipus operatiu i que tenien tot el sentit.

No obstant això, segons van avançar el diari Ara i La Vanguardia i va poder confirmar Efe, fonts properes a Trapero van desmentir que el major visités la Zarzuela i van assegurar que havia avisat el director general de la Policia, Pere Ferrer, que aniria a Madrid, juntament amb el comissari Miquel Esquius, per lliurar condecoracions del 2019 a jutges, fiscals i personal de l’administració que no s’havien pogut imposar abans a causa de la pandèmia.

Segons les fonts, el 13 de juliol es va informar el director general de la Policia de l’agenda de Trapero, que el 14 de juliol va parlar telefònicament amb Ferrer i van acordar a més que aprofitaria el seu viatge per reunir-se amb la delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, per analitzar la seguretat de la seu de la Generalitat.

En transcendir ahir les informacions sobre la visita de Trapero a Madrid -que els Mossos ni van confirmar ni van desmentir-, l’exconseller Jordi Turull (de Junts), que va ser a la presó per l’1-O fins que va ser indultat, va assegurar: «Ja no ve d’aquí. Cap sorpresa de fa temps. Cadascú amb la seva consciència».

Trapero va ser restituït al capdavant dels Mossos d’Esquadra el novembre passat pel llavors conseller d’Interior Miquel Sàmper (de Junts) després de ser absolt a l’Audiència Nacional en el seu judici pel seu paper en l’1-O, després d’haver estat destituït pel Govern de Mariano Rajoy com a màxim responsable operatiu de la policia catalana quan es va activar el 155 el 27 d’octubre del 2017 després de la votació al Parlament d’una resolució sobre la Declaració Unilateral d’Independència.

Tant en el judici a la cúpula del procés al Suprem com en el que finalment el va absoldre a l’Audiència Nacional, Trapero es va desmarcar dels plans independentistes del Govern de Carles Puigdemont, va assegurar que els Mossos van demanar a l’expresident que suspengués el referèndum unilateral i va revelar que es va oferir a la justícia per detenir l’executiu català per la DUI.