Els talibans estan intensificant la recerca de persones que van treballar amb les forces dels Estats Units i l’OTAN, segons un document confidencial de les Nacions Unides, que adverteix sobre «tortura i execucions» contra aquestes persones i les seves famílies, malgrat que els militars van prometre no venjar-se dels seus oponents.

L’informe –proporcionat pels consultors d’avaluació d’amenaces de l’ONU– diu que els talibans tenen «llistes prioritàries» d’individus que volen arrestar.

Segons el document, les persones que corren més risc són les que han exercit funcions importants a l’exèrcit, la policia i les unitats d’intel·ligència afganeses.

Els talibans han estat fent «visites porta a porta selectives» buscant les persones que volen detenir i els seus familiars, diu l’informe.

També afegeix que els militars estan controlant les persones que es dirigeixen a l’aeroport de Kabul i han establert punts de control a les ciutats principals, incloses la capital i Jalalabad.

El document, datat dimecres, ha sigut redactat pel Norwegian Center for Global Analyses, una organització que proporciona treball d’intel·ligència a les agències de l’ONU.

«Estan apuntant les famílies dels qui es neguen a entregar-se, i perseguint i castigant les seves famílies ‘segons la llei islàmica’», ha dit a l’agència de notícies Afp Christian Nellemann, director executiu del grup.

«Preveiem que tant els individus que anteriorment treballaven amb les forces de l’OTAN/Estats Units com els seus aliats, juntament amb els membres de les seves famílies, estiguin exposats a la tortura i a les execucions», ha dit.

«Això comprometrà encara més els serveis d’intel·ligència occidentals, les seves xarxes, mètodes i capacitat per contrarestar tant els talibans com l’EI i altres amenaces terroristes», ha afirmat.

L’informe assenyala que els militants estan «reclutant ràpidament» nous informants perquè col·laborin amb el règim talibà i estan ampliant les seves llistes d’objectius posant-se en contacte amb mesquites i corredors de diners.

Els talibans van iniciar una estratègia de relacions públiques des que van tornar al poder diumenge, incloent la promesa d’una amnistia completa per a tots els que van treballar amb el Govern afganès electe.

Però els afganesos i els observadors no han oblidat el règim islàmic ultraconservador dels talibans de 1996-2001, quan es van imposar càstigs brutals, com la lapidació fins a la mort per adulteri.