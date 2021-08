Sis dies després que l’Estat espanyol iniciés les repatriacions de menors migrants al Marroc i a l’espera que la justícia decideixi si ho paralitza definitivament, la situació «d’incertesa» repercuteix en els centenars d’infants i joves que van travessar la frontera amb Ceuta al maig. «Hi ha molta por i tensió», va relatar a l’ACN la voluntària de l’associació No Name Kitchen Arianna Elendu, que treballa en l’acompanyament de menors a la ciutat autònoma.

Les ONG presents a Ceuta reiteren que l’Estat ha vulnerat els drets dels infants amb les expulsions, que s’han fet de forma «irregular», reclamen que s’aturin definitivament i repliquen que la majoria no vol tornar al Marroc.

«De tots els menors que hem conegut, no hi ha ni un sol cas en què el menor vulgui tornar. Molts parlen de la possibilitat de tornar a entrar perquè el que no volen és estar al Marroc», va explicar Elendu, que va denunciar casos en què es va «obligar a apagar els mòbils» als menors que eren traslladats per evitar que contactessin amb les entitats, i altres a qui no es va fer cas quan van presentar un document assegurant que tenien designada assistència lletrada.

Des de l’agència de l’ONU pels drets dels infants, Unicef, corroboren que «la majoria d’aquests nens ens ha indicat fins al dia d’avui que aquest retorn per a ells no és una opció i viuen amb una por constant que es faci alguna cosa sense que la seva opinió sigui presa en consideració». Ho explicava l’oficial de protecció infantil d’Unicef Europa desplaçada a Ceuta, Laura Bodendorfer, en declaracions a l’ACN. Bodendorfer va constatar que amb les repatriacions «s’han vulnerat diversos drets fonamentals» dels menors no acompanyats i que no s’ha respectat la legislació internacional, europea i espanyola.

«Sabem de nens que han dormit amb les sabates i les motxilles posades, que estaven vivint unes nits de por constant» per si se’ls obligava a tornar als llocs d’origen, va dir l’oficial de l’Unicef.