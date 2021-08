La patronal de l’oci nocturn Fecasarm va celebrar ahir la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de tombar el toc de queda nocturn a la majoria dels municipis on el Govern ho havia demanat, ja que la mesura, creu, «no responia a criteris de salut, sinó únicament d’ordre públic». En un comunicat, la Fecasarm insisteix que els locals d’oci nocturn legals són «l’única alternativa» als botellots i les festes il·legals. Per això, reclama que s’accepti la proposta del sector de permetre que els locals a l’aire lliure obrin fins a les 3 i mitja de la matinada, amb mitja hora per desallotjar. A més, també avisa que en un màxim de 15 dies caldria tenir el protocol per reobrir els espais interiors tancats amb seguretat. El protocol que defensa la Fecasarm implica incloure com a requisit previ per accedir als locals d’oci nocturn haver passat un test previ negatiu, tenir la pauta completa complerta de vacunació o haver passat la malaltia en els sis mesos previs.

«Després de la resolució del TSJC exigim a la Generalitat encara amb més contundència una rectificació immediata pel que fa als horaris d’activitats recreatives musicals i restriccions a les mateixes, atès que si no ho fa, la situació serà encara més insostenible que fins ara», va afirmar el secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas.