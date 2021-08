El Govern demana ampliar el toc de queda als municipis de més de 20.000 habitants amb una incidència acumulada en els darrers set dies (IA7) superior a 125 casos per 100.000 habitants, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tombés la mesura a la majoria de poblacions. La nova resolució, que el TSJC igualment ha d'avalar, prohibeix els desplaçaments entre la 1 h i les 6 h als municipis de més de 5.000 habitants amb una IA7 igual o superior a 250 casos i als de més de 20.000 amb una IA7 superior a 125.

En total, serien 62 municipis afectats, entre els quals Barcelona i altres grans ciutats com Manresa i Igualada. El Govern considera la mesura proposada "proporcionada" per controlar la cinquena onada, ja que s’estableix amb un criteri selectiu a municipis de més de 20.000 habitants en una situació epidemiològica reconeguda per les autoritats sanitàries com de molt alt risc, segons diu en un comunicat.

La resolució apel·la un informe de l’Agència de Salut Pública que incideix en què és necessari i està justificat, com a mesura de salut pública, amb l’objectiu de disminuir la circulació i transmissió del virus i el nombre de casos i les hospitalitzacions.

El TSJC no decidirà fins dilluns

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no decidirà fins dilluns si avala el nou toc de queda proposat pel Govern, que afecta els municipis amb més de 20.000 habitants i una incidència superior als 125 casos per cada 100.000 habitants. La sala Contenciosa ha rebut la petició de l'Executiu per limitar el moviment nocturn i l'ha traslladat al Ministeri fiscal, com és preceptiu, ja que afecta drets fonamentals. La deliberació de la sala es preveu dilluns. Això implica, per tant, que aquest cap de setmana el toc de queda només estarà vigent a 19 municipis on la incidència acumulada els últims set dies és superior als 250 casos per cada 100.000 habitants. En queden fora Barcelona i les altres grans ciutats catalanes.

Municipis que es veurien afectats pel toc de queda