El Govern analitzarà si és possible «mantenir almenys per als municipis més grans i amb una incidència més alta el toc de queda» després de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), segons va afirmar la consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà.

La consellera va assenyalar que preveuen prendre la decisió corresponent avui al matí. Vilagrà va defensar que el toc de queda és una mesura que els experts diuen que «ha funcionat» i ha justificat que plantegessin mantenir-lo perquè Catalunya es troba encara en «risc alt» de la covid-19 i la pressió hospitalària continua sent molt elevada. Vilagrà hi va afegir que reforçaran els dispositius policials per evitar botellots als carrers.

En una nota, el Govern lamentava ahir que, un cop feta una primera lectura de la resolució del TSJC, el tribunal no hagués estimat el gruix de les argumentacions tècniques exposades en l’informe en relació a modificar les mesures especials en matèria de salut pública vigents per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Catalunya. Informe que acompanyava la sol·licitud d’autorització de les mesures sanitàries que el Departament de Salut considera urgents i necessàries per la salut pública i que impliquen limitació i restricció de drets fonamentals.

Malgrat que el tribunal avala mantenir la limitació de 10 persones en reunions familiars i socials, així com la limitació del 70% de l’aforament en actes religiosos a tot el territori de Catalunya, no estima la sol·licitud d’estendre la restricció de mobilitat nocturna a aquells municipis en els que la incidència acumulada sigui superior als 125 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants ni estendre aquesta restricció a municipis veïns o pròxims als anteriors.

Tot i compartir que la restricció de mobilitat nocturna, popularment referida com toc de queda, ha de ser una mesura excepcional, la Generalitat argumenta que l’actual situació general de la pandèmia, l’augment de la mobilitat associada al període estival o la incidència de la variant Delta justificaven l’adopció, temporal i acotada, d’aquesta mesura.

El Govern català va exposar ahir que, vista la situació, «i més enllà de consideracions de caràcter jurídic, polític i de les possibles accions a emprendre», l’executiu està en permanent contacte amb els representants dels ens municipals «per compartir el detall i les implicacions de la resolució, així com per reajustar totes les mesures necessàries per garantir el màxim el compliment de les mesures sanitàries i el compromís de mantenir els dispositius conjunts malgrat la recent limitació d’instruments de contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Catalunya».