El president dels Estats Units, Joe Biden, va afirmar dimecres que les tropes del seu país podrien quedar-se a Kabul després del 31 d’agost per completar l’evacuació dels ciutadans nord-americans. En una entrevista a la cadena ABC News, Biden va obrir la porta a prolongar la retirada militar més enllà del 31 d’agost, la data límit que s’havia fixat per a la sortida de totes les forces internacionals. «Si encara hi ha nord-americans, ens hi quedarem fins que puguem treure’ls tots», va dir el mandatari durant l’entrevista a ABC News, que en va avançar un extracte abans d’emetre-la íntegrament dimecres. Biden, no obstant això, va deixar clar que el seu objectiu és completar les evacuacions abans del 31 d’agost, però si això no és possible, es determinarà «en aquell moment» qui queda per ser evacuat i què han de fer les tropes.

Al parlar de la possibilitat d’estendre la presència militar dels EUA, Biden només va esmentar la necessitat d’evacuar els ciutadans nord-americans i no va parlar dels afganesos que han treballat amb les tropes dels seus país durant els últims 20 anys. Segons el governant, a l’Afganistan encara hi ha entre 10.000 i 15.000 nord-americans que necessiten ser evacuats, a més d’entre 50.000 i 65.000 afganesos i les seves famílies, a les quals els EUA volen treure del país.

Els talibans van prendre diumenge passat el control de Kabul després que els seus combatents entressin a la capital del país sense trobar resistència, amb gairebé totes les províncies sota el seu control, i després de la fugida del fins ara president afganès, Ashraf Ghani.

Un dia abans, el 14 d’agost, els EUA van accelerar l’evacuació del personal de la seva ambaixada, de ciutadans nord-americans i dels seus col·laboradors afganesos, davant el ràpid avanç dels talibans.

Fins ara, unes 7.000 persones han sigut evacuades de l’Afganistan pels Estats Units.