Uns 1.000 milions d'infants, prop de la meitat del total de 2.200 milions que hi ha al món, viuen en un dels 33 països considerats "de molt alt risc" pels efectes del canvi climàtic a la seva vida, segons un informe d'UNICEF en col·laboració amb Fridays for Future. Si bé gairebé tots els infants del món estan exposats a l'emergència climàtica, els països més afectats s'enfronten a crisis múltiples i sovint solapades, com inundacions, ciclons, escassetat d'aigua o contaminació. Espanya es troba en la posició 117 d'un total de 163, segons l'Índex de Risc Climàtic presentat.

L'informe mostra que 240 milions d'infants estan exposats a les inundacions costeres; 330 milions, a les inundacions fluvials; 400 milions, als ciclons; 600 milions, a les malalties transmeses per vectors; 815 milions, a la contaminació per plom; 820 milions, a les onades de calor; 920, a l'escassetat d'aigua i 1.000 milions, a nivells cada cop més elevats de contaminació. Els infants i joves de la República Centreafricana, el Txad, Nigèria, Guinea i Guinea Bissau són els més vulnerables.

'La crisi climàtica és una crisi dels drets de l'infant: Presentació de l'Índex de Risc Climàtic de la Infància' és el primer anàlisi exhaustiu dels riscos climàtics des de la perspectiva de les nenes i els nens. A l'índex, els països es classifiquen en funció de l'exposició i vulnerabilitat de la infància a les pertorbacions climàtiques i mediambientals.

L'informe assenyala que uns 1.000 milions d'infants s’enfronten a la combinació letal d'estar exposats a múltiples pertorbacions climàtiques i mediambientals i ser altament vulnerables a causa de la precarietat dels serveis essencials que reben, com l'aigua i el sanejament, l'atenció mèdica i l'educació. Els resultats del document mostren la quantitat d'infants afectats en l'actualitat i revelen unes xifres que seguiran empitjorant a mesura que els efectes del canvi climàtic s'accelerin.

"Per primera vegada disposem d'un panorama complet que ens revela on i de quina manera els infants són vulnerables al canvi climàtic i es tracta d'un panorama molt més greu del que podíem imaginar", afirma la directora executiva d'UNICEF, Henrietta Fore. "Les pertorbacions climàtiques i mediambientals estan deteriorant la totalitat dels drets dels infants, des de l'accés a un aire net, aliments i aigua potable, fins a l'educació, l'habitatge, a estar protegits contra l'explotació i fins i tot a sobreviure. La vida de pràcticament tots els infants resultarà afectada", adverteix.

L'informe també mostra incoherències entre els països on es generen les emissions de gasos d'efecte hivernacle i aquells on els infants pateixen les pitjor conseqüències del canvi climàtic. Els 33 països en més alt risc emeten el 9% de les emissions mundial de CO2. Pel contrari, els països que generen més emissions representen gairebé el 70% de les emissions mundials. No obstant, només un d'aquests països es troba classificat com a país de molt alt risc a l'índex.

"El canvi climàtic és profundament desigual. Tot i que cap infant és responsable de l'augment de les temperatures mundials, són els que patiran les pitjors conseqüències. Els infants dels països menys responsables patiran més que ningú", alerta Fore.

Ara bé, la directora executiva d'UNICEF recalca que "encara queda temps per actuar" i insta els governs i les empreses a "escoltar els infants i donar prioritat a les mesures que els protegeixin dels efectes del canvi climàtic" i a accelerar els treballs "per reduir dràsticament les emissions de gasos d’efecte hivernacle". "Si no es prenen les mesures necessàries per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle el més aviat possible, els infants seguiran patint més que ningú. En comparació amb els adults, els infants necessiten més aliments i aigua per cada unitat de pes corporal; tenen menys capacitat per sobreviure als fenòmens meteorològics extrems; són més susceptibles a les substàncies químiques tòxiques, als canvis de temperatura i a les malalties, entre altres factors", adverteixen des d'UNICEF.