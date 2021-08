El Departament de Salut va declarar ahir que hi havia 5 pacients menys ingressats a les Unitats de Cures Intensives (UCI) per covid, 499 en total. A més, els hospitalitzats a planta van baixar a 1.517 (-76). En paral·lel, es van notificar 2.019 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 878.507. L’Rt es mantenia en 0,79 mentre que el risc de rebrot va disminuir 3 punts, fins als 272. Es van notificar 30 morts en les hores anteriors i el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 23.161. El 7,98% de les proves que s’han fet la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 368,68 a 363,74, mentre que a 7 dies, baixa de 150,76 a 148,93.

El risc de rebrot era de 394 entre el 2 i el 8 d’agost i es queda a 272 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, es manté en 0,79, un valor superior al de la setmana anterior (0,76).

La incidència a 7 dies era de 148 entre el 9 i el 15 d’agost, per sota dels 214 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 363 entre el 9 i el 15 d’agost, per sota dels 538 de l’interval anterior.

Quant als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període entre el 9 i el 15 d’agost se n’han notificat 11.588, per sota de l’interval anterior, quan se’n van declarar 16.715.

Durant l’última setmana analitzada, es van fer 119.498 PCR i 63.521 tests d’antígens, dels quals el 7,98% van donar positiu, inferior al valor de l’interval anterior (9,61%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 35,62 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 947.150 casos, dels quals 878.507 per PCR/TA. Quant a les morts, se n’han declarat 30 en les darreres hores, amb 23.161 defuncions des de l’inici de la pandèmia.