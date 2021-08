El Sindicat d’Infermeria de Catalunya (SATSE) demana que s’analitzi el grau d’immunitat que té el conjunt del personal sanitari per comprovar els seus nivells d’anticossos i valorar si és necessària la inoculació d’una tercera dosi de la vacuna de cara a evitar nous contagis.

Davant l’augment dels contagis entre el personal sanitari, SATSE creu que cal que es reforcin i millorin les mesures de protecció i s’adoptin les que siguin necessàries per garantir la salut i seguretat dels professionals.

L’organització sindical demana que s’analitzi el grau d’immunitat que té el conjunt del personal sanitari. Recorda que aquests professionals van ser els primers a rebre la vacuna contra el coronavirus i apunta que ja hi ha ja estudis que indiquen que una tercera dosi de l’antigen produeix nivells d’anticossos contra la variant Delta entre 5 i 11 vegades més en comparació de la segona dosi.

Denuncia que encara hi ha problemes de falta d’espai i ventilació als centres sanitaris i sociosanitaris, com els vestidors dels professionals sanitaris, que, segons expliquen, en molts casos no reuneixen les condicions de ventilació i distàncies necessàries per garantir la seva salut i seguretat. «No cal abaixar la guàrdia en cap moment a l’hora de protegir uns professionals que estan en permanent contacte amb persones ja diagnosticades de Covid-19 o que són sospitoses de patir la malaltia», recalquen responsables de SATSE.

L’organització sindical incideix que els contagis per covid-19 entre el personal sanitari impliquen que les ja de per si mateix molt deficients plantilles d’infermeria i fisioteràpia es redueixin encara més, amb les consegüents conseqüències negatives en l’atenció i cures.SATSE insisteix en la necessitat que les baixes laborals per coronavirus es considerin de manera directa malaltia professional per garantir una major protecció i seguretat dels professionals sanitaris.