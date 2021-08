Almenys 39 persones van morir deshidratades o ofegades a l’Atlàntic en una nova tragèdia en la ruta migratòria cap a Canàries. Ahir a la tarda es va trobar una llanxa pneumàtica bolcada i quasi enfonsada a 250 quilòmetres de Gran Canària. Sobre la llanxa, que surava amb dificultats, una supervivent d’uns 30 anys s’hi aferrava, al costat de dos cadàvers, d’un home i d’una dona del voltant de 20 anys.

La dona va explicar durant el vol d’evacuació a Gran Canària que a bord hi anaven un total de 40 persones.

A la seva arribada a l’illa, la supervivent va ser evacuada a l’Hospital Insular de Gran Canària amb deshidratació greu, van assenyalar ahir fonts del 112 a Efe.

La pneumàtica va ser localitzada per un petrolier en ruta per la zona, l’Evros, que va avisar les autoritats espanyoles i va rebre instruccions de quedar-se al costat de la supervivent fins que arribés un helicòpter de rescat, sense intentar pujar-la a bord.

El Salvament Marítim va considerar que era molt perillós que una embarcació d’aquesta grandària (183 metres d’eslora) intentés una operació així en condicions de forta maror, perquè qualsevol cop contra el casc podria enfonsar les restes de la Zodiac.

Les últimes setmanes hi ha hagut diverses llanxes que han soritt cap a Canàries des de la costa compresa entre Tarfaya (el Marroc) i Al-Aaiun (Sàhara) de les quals no hi ha notícies.

Aquesta és la travessia més curta per arribar a Canàries des de la costa d’Àfrica (de 100 a 125 quilòmetres per poder arribar a Fuerteventura), però el tipus de barques que utilitzen els immigrants, llanxes pneumàtiques, converteixen aquest viatge en un trajecte molt perillós.