Els familiars de les víctimes del vol Spanair JK5022, que es va estavellar fa tretze anys a les 14.45 hores de la tarda a la capçalera de la pista 36L de l’aeroport de Barajas quan s’enlairava cap a Gran Canària, segueixen sense respostes. En aquest temps no han deixat de lluitar per saber el que va passar aquell fatídic dia i mirar d’aclarir qui van ser els culpables de l’accident, en el qual 154 persones van perdre la vida i 18 van resultar ferides. «Continuem lluitant per saber la veritat, perquè volem justícia», afirma Pilar Vera, presidenta de l’Associació d’Afectats del Vol JK5022. Qui relata que «tots els minuts, tots els dies i tots els mesos de cada any tenim els nostres familiars presents i els aniversaris no ens serveien per compartir amb la societat el seu record».

Els actes d’homenatge a les víctimes de l’accident aeri s’han vist reduïts, per segon any, a causa de la pandèmia de la Covid-19 i només s’han organitzat actes a Las Palmas de Gran Canaria i Madrid. A les 11 hores, al monument Luces en el buit, al mirador de La Caleta, a Las Canteras, familiars de les víctimes faran una ofrena floral, es recitaran poemes i llegiran un manifest. A la mateixa hora, a Madrid, l’Associació farà una roda de premsa i farà una ofrena al parc Joan Carles I. A més, a Barajas s’ha convocat familiars i autoritats per fer un homenatge, que tindrà lloc a la pista en la qual es va produir l’accident.

El Congrés dels Diputats va aprovar el 13 de maig passat el dictamen de conclusions sobre la investigació parlamentària entorn de l’accident. El document assenyala com a responsables de la «fallada sistèmica» que va conduir a la catàstrofe a la cúpula del llavors Ministeri de Foment, així com a directius de les companyies implicades en el sinistre, la mateixa Spanair i el fabricant de l’avió, Boeing. L’informe va ser avalat pel ple amb una àmplia majoria –216 vots a favor, els 121 en contra del PSOE i sis abstencions del PNB– i entre les recomanacions hi havia la de remetre’l a la Fiscalia General de l’Estat, davant les «conductes negligents» detectades.

Si bé, aquest enviament està congelat. «El dictamen ens dona la raó en tot el que hem dit aquests anys, com que l’informe de la Comissió d’Investigació d’Accidents i Incidents d’Aviació Civil (Ciaiac) no va ser independent ni rigorós i no assenyalava les causes de l’accident i, per tant, no podia corregir-les», apunta Vera. Qui afirma que «no s’ha de ser gaire audaç per pensar que el PSOE, que està governant, tindrà algun temor perquè el dictamen no vagi al ministeri públic», amb la qual cosa s’està incomplint el mandat de la Cambra. Ara, l’Associació d’Afectats estudia amb un catedràtic en Dret Administratiu els passos que han de seguir perquè el Congrés compleixi la seva obligació.

«Jo em vaig prometre el 20 d’agost del 2008 que faria el possible perquè el que estava vivint no tornés a produir-se i m’ha costat 13 anys de lluita incansable», defensa Vera. Entre les metes que es va marcar com a presidenta de l’Associació d’Afectats del Vol JK5022 hi havia la d’acabar amb la Ciaiac, un objectiu que confia complir aviat gràcies, en part, al dictamen del Congrés dels Diputats, que recomana la creació d’una autoritat multimodal d’investigació i prevenció d’accidents amb víctimes múltiples.

Per a Vera, fa 13 anys, el poder executiu «va posar en marxa la maquinària» perquè la tragèdia de Barajas «s’enterrés al més aviat possible» i, segons apunta, «ho va fer de la mà del poder judicial, que va arxivar les investigacions del Jutjat d’Instrucció número 11 de Madrid». Per això, els afectats per l’accident posen el seu afany a lluitar perquè «la justícia faci la seva feina», perquè «l’única veritat que tenen els familiars és que falten 154 persones en les seves vides», conclou Vera.