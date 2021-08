El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat l’Estat que és «absolutament imprescindible» que la gestió catalana sobre l’aeroport del Prat formi part de l’acord final del Pla Director. «De res servirà augmentar la capacitat de l’aeroport si Catalunya no en gestiona el futur», ha advertit en una entrevista a ACN.

Aragonès ha avisat el govern espanyol que Catalunya ha de gestionar el Prat. «Qualsevol de les propostes de futur ha de passar per la gestió catalana de l’aeroport. És absolutament imprescindible», ha remarcat el president, que defensa que en l’acord final del Pla Director del Prat hi figuri aquesta competència.

El cap del Govern defensa que la gestió ha de ser «de la societat catalana» per poder determinar l’estratègia i la gestió d’aquesta «infraestructura de país», des de la Generalitat i les administracions locals fins a les entitats socials i econòmiques. «L’Estat hi pot tenir la seva participació com una administració més», ha afegit. «De res serviria un augment de la capacitat del Prat, amb tots els problemes, sacrificis, l’esforç i el debat que pot comportar i afrontar, si des de Catalunya no gestionem el futur de l’aeroport. No podem assumir una infraestructura i que es gestioni des de 500 quilòmetres, i que no serveixi pels objectius marcats inicialment», ha volgut deixar clar en l’entrevista.

D’altra banda, ha assegurat que només contempla aprovar els pressupostos del Govern per al 2022 amb el suport dels tres partits que li van donar suport a la investidura. Sobre aquest tema, ha argumentat que «qualsevol altre escenari no seria coherent» amb l’acord signat amb Junts i amb la CUP. Rebutja, per tant, un pacte amb el PSC per donar llum verda als comptes catalans, perquè «no seria coherent», ha valorat.

«Volem tirar endavant els pressupostos amb els socis de la investidura: ERC, Junts i CUP», ha remarcat. El cap del Govern justifica que així consta al «compromís» dels acords amb les formacions. De fet, «a hores d’ara» no contempla «cap altra possibilitat» que aprovar els comptes per al 2022 amb els anticapitalistes. «Si volem uns bons pressupostos, la CUP hi ha de ser», ha emfatitzat. Els cupaires, però, plantegen com a línies vermelles l’ampliació de l’aeroport del Prat i els Jocs Olímpics d’Hivern als Pirineus. Aragonès ha replicat que aquests dos aspectes «no estan inclosos» en l’acord d’investidura d’ERC amb la CUP. «Nosaltres, el que complim, són els acords en la seva literalitat».

El president està «convençut» que durant les properes setmanes s’avançaran «molts» aspectes de l’entesa entre republicans i anticapitalistes. Tot i que el PSC s’ha ofert a Aragonès per negociar els comptes, el president de la Generalitat descarta els socialistes.

El Govern vol que els pressupostos entrin en vigor l’1 de gener de 2022 perquè puguin funcionar «a ple rendiment» des del primer dia. Per això, Aragonès preveu avançar en les negociacions durant el setembre, i treballa per tancar l’acord l’octubre. «Hem de concretar molts aspectes, tot just tenim la foto general i cal omplir-ho de contingut». Assegura que és «preferible» un acord amb la CUP «en temps de descompte» que no pas no tancar-hi cap entesa.