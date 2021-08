Milers de persones van protagonitzar ahir una nova entrada a l’aeroport de Kabul, espantades pels trets que s’escolten de manera constant als voltants de la instal·lació, enmig d’un nou i caòtic dia en el qual els Estats Units i Alemanya van començar a expandir les seves operacions d’evacuació més enllà de la instal·lació aeroportuària.

Segons testimonis de l’agència DPA, els van dir als afganesos que la porta nord de l’aeroport romandrà tancada durant els dos pròxims dies. Un segon testimoni va descriure que l’anunci ha afectat seriosament a persones moltes de diversos àmbits que encara es trobaven fora de l’aeroport: actors, personalitats de la televisió, joves, dones amb nadons o persones en cadires de rodes, entre molts altres.

Per afegir més tensió, fonts oficials van confirmar a la cadena NDTV que 150 ciutadans indis van ser temporalment retinguts pels talibans per sotmetre’s a un interrogatori, fet que va deslligar rumors infundats sobre el seu possible segrest. Els ciutadans indis ja van ser alliberats i esperen amb la resta de la gent a l’aeroport.

Els afganesos fa sis dies que esperen que algú els doni vol per sortir del país a l’aeroport de Kabul, l’única part de la capital controlada per tropes internacionals. Molts afganesos desesperats que han treballat amb tropes internacionals durant les últimes dues dècades o que treballen en àrees com els drets humans temen per les seves vides, i molts proven d’entrar amb els seus familiars a l’aeroport.

Un informe que ha recopilat Nacions Unides ha avisat que els talibans estan cercant selectivament suposats col·laboradors del govern derrocat, malgrat les garanties del grup islamista radical que no hi hauria represàlies.

Ara per ara, s’han produït repetits enfrontaments armats a les portes del recinte de l’aeroport. L’exèrcit nord-americà decideix quan i com obrir i tancar les portes sense cap patró, cosa que està enervant encara més els afganesos que esperen entrar.

Per donar una solució, el portaveu del Departament de Defensa nord-americana, John Kirby, va explicar que mantenen «comunicació regular» amb els talibans per coordinar i facilitar l’operació d’evacuació a Kabul després de la presa de la capital afganesa pels insurgents islamistes.

Kirby va explicar en roda de premsa des del Pentàgon que aquestes comunicacions es refereixen «en particular als qui estan a càrrec dels controls» que van aixecar els talibans a la ciutat.

El portaveu nord-americà va destacar que es tracta d’«una evacuació no combativa» i que l’objectiu és «treure tanta gent com sigui possible el més ràpid que puguem».

En aquest sentit, va comentar que l’evacuació està sent «volàtil i dinàmica» malgrat que les circumstàncies «canvien gairebé cada hora». «Cal prendre decisions en temps real. L’avaluació de la situació de seguretat canvia cada dia», va dir.

Ahir, el general nord-americà William Taylor va confirmar la presència de 5.800 militars que participen en l’operació d’evacuació. Taylor va explicar que en les últimes hores han sortit sis avions C-17 i sis vols més amb 3.800 persones.