Catalunya ha arribat als deu milions de vacunes administrades, la qual cosa ha permès que el 74,1% de la població de més de 16 anys ja tingui la pauta completa i cinc milions i mig de ciutadans tinguin almenys una dosi. La Generalitat, però, ha fet una crida a seguir vacunant-se durant l’estiu.

Així ho ha destacat la Conselleria de Salut en un comunicat en el qual ha insistit en la necessitat que els més joves i les persones de poc més de 40 anys vagin a vacunar-se, davant l’aturada en el ritme durant aquest estiu, amb l’advertiment que la pandèmia «no fa vacances».

Segons dades de Salut, els deu milions de vacunes s’han administrat en punts de vacunació, en centres d’atenció primària, en hospitals i també en altres punts que el sistema ha preparat en els últims mesos.

Actualment, la franja sobre la qual la Generalitat està destinant la major part dels seus esforços és la més jove, per intentar arribar a setembre, abans de l’inici del curs escolar, amb el màxim de persones vacunades possibles.

Segons Salut, amb l’obertura dels col·legis, dels centres educatius i de la tornada a la feina després de les vacances, serà «imprescindible» obtenir un «alt percentatge» de persones amb la pauta completa. Per aquest motiu, segueix fent crides a la ciutadania a vacunar-se. Aquesta setmana ha impulsat una campanya pensada especialment per la gent jove amb el lema «Tu que pots, vacuna’t ARA contra la COVID. La pandèmia no fa vacances».

Segons la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, la sensació de «falsa seguretat» enfront del coronavirus i les vacances han fet reduir el ritme de vacunació. «Necessitem persones que vulguin vacunar-se i que ho prioritzin. Tenen la facilitat de poder-ho fer en qualsevol punt de vacunació de Catalunya. La pandèmia no fa vacances. El moment és ara», ha indicat.

Segons Salut, la variant Delta ja és majoritària a Catalunya, la qual cosa fa necessari arribar com més aviat possible a la màxima immunitat, i per això l’increment de la cobertura amb vacunes és «imprescindible» per evitar hospitalitzacions, la congestió del sistema sanitari i l’aparició de noves variants.