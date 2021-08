Els cellers del Bages es troben a les portes de la verema. La sequera que s’ha registrat enguany ha avançat la collita en els punts més secs de la comarca, mentre que en d’altres començarà a principis de setembre. Els viticultors afirmen que el producte es troba en bon estat i preveuen recuperar part de la producció que van perdre l’any passat, quan les vinyes es van veure afectades pel fong míldiu. No obstant, l’escassetat d‘aigua ha propiciat que la planta broti amb grans de raïm més petits, un fet que pot reduir el nombre de quilos, però que al mateix temps resultarà en vins amb més aromes i color.

«El d’aquest any és un dels estius més secs dels últims temps. Una mica de pluja ens hauria anat molt bé per tal que el raïm acabés de madurar. Per sort, la collita es troba en un bon estat, sense problemes sanitaris», apunta Josep Maria Claret, al capdavant del celler Collbaix de Manresa. Una situació ben diferent de la de l‘any passat, quan les fortes pluges van provocar l‘aparició del fong míldiu, que va fer perdre entorn del 30 i el 40% de la producció. «La qualitat del raïm d‘enguany serà excepcional», ressalta Claret.

Les intenses pluges de la temporada anterior van deixar un pòsit d’aigua sobre el terreny, un fet que ha afavorit a la bona salut de les vinyes. «El seu creixement ve determinat per les condicions meteorològiques de l’any anterior i, gràcies a les pluges generoses del 2020, ara tenim unes plantes sanes i equilibrades», assenyala l’enòleg del celler Abadal, Miquel Palau. Aquestes condicions favorables han enfortit les vinyes davant de les altes temperatures, «i no han patit els símptomes de sequera fins fa poques setmanes, amb la irrupció de l’onada de calor», explica Palau.

Les fortes temperatures de la setmana passada han avançat la collita del raïm en els punts més secs de la comarca. És el cas de l’Oller del Mas, on han començat a collir el raïm del sauvignon blanc. «Nosaltres estem a la zona sud de la DO Pla de Bages. Aquí les terres són més argiloses i, a l’haver-hi menys quantitat de terra, les arrels tenen menys aigua disponible i la producció de sucres comença més d’hora», apunta l’enòleg del celler, Carles Muray. «En el nostre cas, hem avançat la verema per conservar l’acidesa del fruit», afegeix.

Els valors del sucre i l’acidesa en el raïm també són la guia que orienta els viticultors del Celler Cooperatiu d’Artés a l’hora de saber quin és el moment oportú per començar la collita. «En el nostre cas, la verema començarà aquest dilluns vinent amb la varietat blanca del chardonnay, que ha madurat molt ràpid a causa de la calor», comenta una de les responsables de la cooperativa, Anna Berenguer. En altres cellers, com el Solergibert d’Artés, la verema no començarà fins a principis de setembre. «De moment, tenim feina a tancar les parcel·les de vinya amb pastors elèctrics, ja que ens trobem que els porcs senglars i els cabirols s’ho cruspeixen a conseqüència de la falta d’aigua», lamenta el responsable del negoci, Josep Solergibert.

Raïm amb el gra petit

Les fortes pluges de l’any passat, combinades amb la bona salut de les vinyes, feien augurar una producció excepcional per aquest 2021. No obstant això, la sequera que ha colpejat el territori els darrers mesos ha propiciat que la vinya broti amb un gra de raïm més petit. «A Artés només han caigut 170 litres enguany. La mancança d’aigua ha afectat els ceps, que han patit estrès hídric. Amb tot, el gra de raïm ha quedat més petit i, per tant, augurem una anyada més curta del normal a casa nostra», posa de manifest, Solergibert.

Els productors afirmen que el menor creixement del raïm farà reduir la producció. En la majoria dels casos, xifren les pèrdues entre un 15 i 20% respecte un any habitual. «En el nostre cas, la mida del raïm pot fer reduir la producció un 15%, tenint en compte el volum que haguéssim assolit en un any normal. Però si ens fixem en l’any passat, quan vam perdre fins el 70% de la collita en algunes vinyes per culpa del míldiu, podem estar contents», destaca Claret. De la mateixa forma, Palau subratlla que «sense la secada hauria estat un any molt bo. La sortida del raïm és bona, però pesarà poc». Amb tot, fa notar que cada any es donen circumstàncies diferents que poden afectar la producció. «Les gelades, les pedregades o els atacs del porc també són problemes amb els quals hem de batallar», apunta.

Un vi aromàtic i concentrat

«Tot fa pronosticar que la qualitat del vi serà excel·lent», ressalta Solergibert. «A hores d’ara», continua, «el raïm està molt sa perquè la planta no ha patit cap malaltia, a diferència de l’any passat, quan vam haver d’ensulfatar diverses vegades». La majoria de viticultors també indiquen que el gra petit de raïm és sinònim de qualitat, a l’haver-hi més proporció de pell que de polpa. «El raïm d’enguany tindrà més pell, i aquesta és la que porta la informació sobre el color i l’estructura del vi», puntualitza Palau. «Normalment, aquest tipus de gra més petit resulta en vins més concentrats, amb més color i estructura», remarca, «uns atributs que també es poden compensar en funció del que desitgi cada celler».

Amb tot, els viticultors afirmen que les qualitats del raïm també varien molt en funció de la varietat. I és que a casa nostra cada vegada s’aposta més per les espècies més arrelades al territori, com ara el picapoll o el sumoll. «Al nostre celler, així com a la majoria de la comarca, aquestes varietats ja tenen molt protagonisme i, de fet, ens estem plantejant treure les varietats foranes i plantar-ne de tradicionals», emfatitza Muray. En altres cellers com el Solergibert, les varietats històriques també gaudeixen de bona salut, «si bé no podem oblidar varietats foranes com el cabernet o el merlot, que estan molt ben aclimatats a la zona i ofereixen vins excel·lents», ressalta Solergibert.

Panorama català

La verema d’aquest 2021 es preveu de sanitat molt bona en la major part de les denominacions d’origen catalanes, segons informa el DARP. A diferència de la verema del 2020, amb una forta afectació de míldiu que va fer disminuir considerablement la producció, enguany les vinyes no han tingut la malaltia.

L’escassetat de pluja d’aquest any a tot Catalunya ha fet que els pagesos llauressin les vinyes amb més freqüència per aprofitar la saó i, de moment, els ceps tenen un bon desenvolupament i s’han equilibrat. La pluja enregistrada des de l’1 d’octubre del 2020 fins al 31 de juliol del 2021 ha estat molt inferior a la mitjana i just ha superat els 270 mm en moltes estacions meteorològiques de zones de vinya.

La zona del Penedès ha estat la més seca amb una reducció de la precipitació del 50% de la mitjana (2007-2021), a continuació l’Empordà (-40%), Tarragona i Priorat (-30%) i Terra Alta i Conca de Barberà (-20%). El mes de juny només ha estat plujós a les Terres de l’Ebre i el de juliol bona part de les estacions meteorològiques del centre del territori més sec han registrat pluges inferiors a 20 mm.