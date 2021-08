Els Emirats Àrabs Units (EAU) ha acordat acollir 5.000 ciutadans afganesos evacuats del seu país d’origen a causa de la presa del poder per part dels talibans. El Ministeri d’Afers exteriors i Cooperació Internacional del país va anunciar que, per petició dels Estats Units, acollirà a ciutadans provinents de l’Afganistan de manera temporal i que, més tard, viatjaran a altres nacions.

D’aquesta manera, els evacuats acudiran als Emirats Àrabs Units des de la capital afganesa de Kabul en avions estatunidencs al llarg dels pròxims dies, va informar l’agència WAM. «Els Emirats Àrabs Units sempre estan buscant solucions pacífiques i multilaterals, i està ansiós per continuar el seu treball juntament amb els seus socis internacionals per a avançar en els esforços per a ajudar al poble afganès durant aquest temps d’incertesa», va expressar el viceministre de Relacions Exteriors, Mohamed al Shamsi.

Aquest «gest humanitari» ve després que EAU facilités dotzenes de vols per a transportar a centenars de ciutadans estrangers de l’Afganistan, inclosos diplomàtics i personal de suport diverses nacionalitats i organitzacions no governamentals als aeroports d’Unió dels Emirats Àrabs.