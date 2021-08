Manresa, Solsona i Navàs van viure la matinada de dissabte escenes amb joves fent botellots i amb aglomeracions davant dels bars on havien estat fins que els establiments van haver de tancar. Els efectes de la pèrdua del toc de queda des de la matinada de divendres no es van fer esperar.

A Manresa, tal com va informar la Policia Local a aquest diari, es va veure més gent al carrer i, a la zona esportiva del Congost, que van definir com «un clàssic dels botellots», mentre que fins ara els que s’hi feien eren de petit format, amb un o dos cotxes, la matinada de dissabte se n’hi van aplegar fins a una quinzena. També se’n van veure més al Puigberenguer, un altre punt de trobada per beure al carrer.

Les fonts consultades explicaven ahir que també hi va haver més queixes per soroll a la via pública a partir de la 1, cosa que ja hi havia abans però que s’acabava coincidint amb el toc de queda. També queixes de festes a domicili i de sorolls puntuals de gent asseguda al carrer que parla amb veu alta i que, quan apareix el cotxe de la policia, sol marxar, indicaven.

«Com abans de la covid»

En el cas de Solsona, la policial local del municipi també va detectar un increment important del moviment que fins ara s’evitava amb el toc de queda. Comentaven que, sobretot, hi va haver moltes aglomeracions «com abans de la covid» davant dels bars, que «van tancar súper puntuals» i la gent es va quedar a l’exterior dempeus fent-la petar. A la capital solsonina no hi va haver botellots, segons van informar. Hi van afegir, en canvi, que aquesta problemàtica es va produir en pobles de l’entorn com Sant Llorenç de Morunys, on van anar els Mossos, que, demanats per aquest diari, no en van aportar més dades.

Navàs celebra des de dijous la festa major del municipi. La policia local va informar que això fa que s’hi desplaci gent d’altres localitats properes i que, sense cap activitat festiva prevista a partir de 2/4 d’1, mentre que els anys normals s’allarguen fins a les 5 de la matinada, i amb els bars tancats, el que es van generar van ser botellots.

A Igualada, on la festa major comença demà, la policia local no va aportar informació. Tampoc no en van donar la de Berga ni la de Sant Fruitós de Bages. Pel que fa a la de Sant Joan de Vilatorrada, van explicar que no hi havia hagut cap incident remarcable relacionada amb el final del toc de queda, llevat de «les queixes habituals per soroll».