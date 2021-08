El primer cap de setmana amb toc de queda es va saldar amb milers de detinguts arreu de Catalunya. La nit, a Barcelona, va saldar-se amb unes 6.000 persones desallotjades. D'aquesta xifra, 3.500 estaven concentrades al barri de Gràcia, coincidint amb el darrer dia de la seva Festa Major.

Tot i que les comissions de festa van anunciar que no allargarien els horaris dels concerts, centenars de persones van quedar-se a les places fent botellots, sense utilitzar la mascareta i sense respectar la distància de seguretat. «Allargarem la nit fins que la policia ens avisi», deien alguns, que també celebraven la fi de les restriccions. «Sembla la Barcelona del 2019», apuntaven.

Les majors aglomeracions s’han produït als carrers adjacents a les principals places del barri on se celebraven els concerts. Les places estaven acordonades i vigilades per la Guàrdia Urbana i personal de seguretat, i només es permetia l’accés a veïns de la zona, artistes i personal de neteja. A partir de dos quarts de dues, els controls s’han aixecat i l’accés a les places va quedar obert.

A Barcelona també, 2.500 persones van ser desallotjades de les platges, i 350 de la zona de la plaça dels Àngels, davant del MACBA. La nit va acabar sense incidències destacades. Es tracta d'una situació similar a la del dijous passat, quan la policia va desallotjar vora 4.000 persones, la gran majoria, també, al barri de Gràcia.

Per evitar aquestes aglomeracions, el grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Barcelona sol·licitarà al govern municipal que, després de la caiguda del toc de queda, reclami a la Generalitat l’ampliació dels horaris dels locals d’oci i restauració de la ciutat. En un comunicat que va publicar ahir, la formació demana a la Generalitat que permeti l’obertura de bars i restaurants fins a les 2 h de la matinada, i els locals d’oci fins a les 3.30 h.

Més incidents a la Costa Brava

La Costa Brava és un dels altres punts del territori on la policia va haver d’actuar. N’és un exemple Calella de Palafrugell, on la Policia Local de Palafrugell va desallotjar una macrofesta amb unes 700 persones, que va començar a la zona de l’aparcament del festival de Cap Roig. Es va detectar en el moment que acabava el concert i en començar a pujar vehicles, que estaven convocats a través de les xarxes socials. Una patrulla de paisà de la Policia Local va detectar la macrofesta que com passa en moltes poblacions de la costa aquest estiu consisteix en concentració de vehicles, música ben alta i beure alcohol.

Alguns dels que estaven de festa en veure la policia van marxar a Mont-ras. Concretament, a un camp situat a uns 700 metres de l’aparcament de Calella de Palafrugell. La Policia Local va alertar els Mossos d’aquest canvi d’escenari i van actuar pels volts de les cinc de la matinada. Els agents no van ser massa ben rebuts: algun jove els van llençar algun objecte i pedres. Per aquest motiu, s’hi van haver de desplaçar efectius de l’ARRO que els van dispersar.

Ahir el matí va ser el moment de retirar els quilos de deixalles que van deixar els joves. L’ADF Gavarres Marítima va recollir diverses bosses plenes residus de la macrofesta.

A Lloret de Mar, els Mossos i la Policia Local van fer marxar la gent sobretot de les platges, ja que hi havia grups de més de 10 persones. També es van donar aquest tipus de botellots i trobades en altres localitats. A Calonge, l’alcalde, Jordi Soler, va explicar que la nit va estar més tranquil·la que les anteriors i que amb el mateix dispositiu policial es va poder dispersar la gent.

A la platja de la Fosca de Palamós també es va registrar un botellot d’unes 200 persones, que en veure la policia van marxar. A Blanes, la nit de divendres també va ser força tranquil·la i amb pocs incidents. Com a la resta de pobles del litoral, la Policia Local va controlar especialment la zona de les platges per disgregar els grups que hi havia. El mateix va succeir a Platja d’Aro, que també va comptar amb grupets de gent a la platja però sense incidents.

A Campllong un botellot d’unes 100 persones va acabar amb pintades a la paret de l’església i trucades als Mossos. Els fets van tenir lloc de matinada durant un concert de festa major que es feia darrere del local social.