El Departament de Salut va insistir ahir que el nou toc de queda que planteja el govern català és necessari per raons epidemiològiques i va reiterar la necessitat de seguir vacunant-se, quan s’ha aconseguit ja la xifra de 10 milions de dosis administrades (vegeu text del costat).

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va rebutjar dijous passat la proposta de la Generalitat de prorrogar una setmana més el toc de queda a 148 municipis i va limitar l’aplicació d’aquesta restricció únicament a 19 localitats, entre les quals no hi ha Barcelona ni la seva àrea metropolitana.

Després d’aquest revés, el govern català va fer una altra proposta que el TSJC analitzarà demà i que passa per aplicar el toc de queda en els 62 municipis de més de 20.000 habitants que presenten un índex superior a 125 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants.

El llindar: 125 casos

La secretària de Salut Pública del Govern, Carmen Cabezas, va assegurar ahir en una entrevista a RAC 1 que és «important» mantenir el toc de queda «unes setmanes més» per contenir la pandèmia. Va explicar que «Salut el que fa és determinar la necessitat d’adoptar mesures per reduir la mobilitat i la interacció social». En aquest sentit, va apuntar que en els municipis de més de 20.000 habitants «és on la interacció social es pot produir de forma més fàcil». Així mateix, va justificar posar el llindar en una incidència de 125 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants perquè «és la xifra que a nivell estatal es defineix com de risc molt alt».

La responsable de Salut Pública va admetre que és possible que no s’arribi a la immunitat de grup o que sigui molt més complicat per la variant Delta del coronavirus. «És difícil dir si es podrà assolir la immunitat de grup, però sí que assolirem una major protecció per a tota la població», va remarcar. Va recordar que, «si les variants anteriors contagiaven una mitjana de dues o tres persones, la Delta n’infecta de cinc a vuit», i això posa en qüestió que es pugui assolir la immunitat global tal com estava plantejada.

Tal com va apuntar, «la vacuna és molt bona per evitar hospitalitzacions però no evita un percentatge de casos». Va insistir que «per això és necessari que el percentatge de persones vacunades estigui més a prop del 90 que del 70%. Ho podrem assolir? Ara tenim una cobertura molt alta per sobre de 40 anys, però hem d’aconseguir que totes les persones en edat de vacunar-se ho facin», va reblar.