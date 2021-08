El sector vitivinícola detecta canvis en les condicions climàtiques. Si bé afirmen que sempre hi ha hagut èpoques de secada i també de precipitacions, assenyalen que durant l’última dècada els episodis sense aigua han estat més severs i les tempestes han danyat més la vinya. Aquest temps de contrastos l’atribueixen al canvi climàtic i alerten que d’aquí a uns anys la meteorologia pot causar estralls. Les previsions de futur provoquen canvis en el món del vi a la comarca, on cada vegada s’aposta més per les varietats de maduració més tardana.

«Últimament, tenim un clima més extrem. De calor sempre n’ha fet, però enguany el termòmetre s’ha enfilat fins als 40 graus», destaca l’enòleg de l’Oller del Mas, Carles Muray. El problema no només són les secades, ja que l’especialista també comenta que «quan s’acosten els núvols, difícilment venen pluges suaus, més aviat són torrencials». Alhora, afegeix que el fred tendeix a allargar-se més, «fins al punt que al mes d’abril encara tenim alguna glaçada».

La seva descripció coincideix amb un clima més extrem i de contrastos. «Abans els episodis climàtics difícils te’ls trobaves més espaiats en el temps, ara cada vegada són més freqüents», lamenta l’enòleg del celler Abadal, Miquel Palau. El que també és tècnic de la DO Pla de Bages recorda l’any 2018 i el 2020, com uns períodes plujosos «en què es van registrar problemes de fongs», mentre que el 2016, el 2017 i el 2021 «han estat anys en què l’aigua s’ha mantingut escassa».

Davant les noves condicions climàtiques, els viticultors adapten la forma de treballar sobre la vinya. «Cada any hem d’assumir les circumstàncies del temps, forma part del nostre ofici», afirma Josep Solergobert, al capdavant del celler familiar d’Artés que porta el seu cognom. «Després de tants episodis de secada, hem après a jugar amb l’aigua i a prendre mesures amb antelació. Aquest any vam aprofitar els dies plujosos de primavera per llaurar la terra», explica.

Una altra de les mesures que alguns productors han pres consisteix a plantar les vinyes més baixes per aprofitar els recursos hídrics. «A les zones més seques de la Península, els ceps es planten arran de terra i potser haurem d’anar cap aquí si s’acosten nous episodis de sequera», apunta Josep Maria Claret, del celler Collbaix. Amb tot, el viticultor constata que, malgrat les inclemències meteorològiques, «la planta s’autoregula. Per exemple, enguany ha produït grans de raïm més petits per la secada».

La previsió dels experts és que aquests canvis en el clima cada vegada siguin més marcats. Per aquest motiu, alguns cellers aposten per plantar varietats més tardanes, ja que resisteixen millor els episodis d’altes temperatures. «Els efectes de la sequera afecten més a les varietats que maduren més d’hora. En aquest sentit, potenciar aquelles que tenen una maduració més tardana és una manera de lluitar contra els efectes climàtics», ressalta Palau. A més, posa en relleu que varietats històriques com el mandó o el picapoll presenten aquesta particularitat.