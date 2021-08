Set afganesos han mort en una caòtica allau als voltants de l’aeroport de Kabul, on desenes de milers de persones s’aglomeren per mirar de sortir del país des que els talibans van prendre el poder, segons va anunciar diumenge el ministeri britànic de Defensa. «Les condicions allà són extremadament difícils, però fem tot el possible per gestionar la situació de la manera més segura possible», va afirmar un portaveu britànic després de donar el seu condol a les víctimes.

Davant la situació desesperada que es viu en els accessos a l’aeroport de la capital afganesa, el Govern britànic va demanar que es prolongui el termini per a la retirada de les tropes nord-americanes de l’Afganistan. «Cap nació pot evacuar tothom» abans del 31 d’agost, va escriure el ministre de Defensa, Ben Wallace, en una tribuna publicada a ‘The Mail on Sunday’. Aquesta és la data fixada unilateralment pels Estats Units per sortir definitivament del país. «Si el calendari nord-americà es manté, no tenim temps per perdre per evacuar la majoria de la gent que espera», va afegir el ministre. També la Unió Europea va afirmar que serà «impossible» evacuar tots aquells que estiguin sota amenaça dels talibans.

La cadena britànica ‘Sky News’ va difondre dissabte imatges d’almenys tres cossos coberts amb lones blanques fora de l’aeroport. El seu reporter sobre el terreny va informar que la gent estava sent esclafada, mentre d’altres miraven d’aguantar «deshidratats» i terroritzats. Paracaigudistes de l’exèrcit britànic van haver d’intervenir per ajudar els afganesos enmig d’una calor sufocant. Van recórrer també a mànegues d’aigua per mirar de reanimar-ne alguns.

D’acord amb l’OTAN, 21 afganesos han mort als accessos a l’aeroport des que va començar l’evacuació, una missió que ha posat al descobert la mala organització dels aliats internacional, incapaços de coordinar amb els talibans un corredor segur per als afganesos que fugen. I en són desenes de milers. Entre ells, nombroses famílies que esperen amuntegades entre els filferros espinosos que separen els talibans de les tropes nord-americanes, mentre les rutes a l’aeroport es mantenen congestionades pel trànsit.

Un periodista que va ser evacuat aquest diumenge al costat d’altres reporters i acadèmics va assegurar a l’agència France Presse que les multituds desesperades van envoltar el seu autobús. «Ens ensenyaven els seus passaports i ens cridaven ‘porteu-nos amb vosaltres, sisplau’«, va explicar el periodista. «Un combatent talibà en un camió va disparar enlaire per dispersar-los», va afegir.