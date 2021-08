El Departament de Drets Socials destinarà 160 milions d’euros dels fons europeus Next Generation a crear espais residencials de llarga durada per a col·lectius vulnerables. Serviran per «esponjar» altres equipaments i estaran pensats per a persones d’avançada edat, amb discapacitat, amb problemes de salut mental, víctimes de violència de gènere, o bé usuaris que es trobin en situació de sensellarisme.

La seva consellera, Violant Cervera, va explicar ahir que es tracta d’un dels projectes de la partida de drets socials «bàsics», d’un total de 400 milions d’euros. Cervera també va obrir la porta a revisar els criteris de les ajudes de la Renda Garantida per les dificultats de gestió i tramitació amb l’Ingrés Mínim Vital.

Els fons europeus que ajudaran a pal·liar els estralls de la pandèmia de la covid-19 en l’àmbit social arribaran en dos grans paquets: un de drets socials bàsics i un destinat exclusivament a l’habitatge. Cada partida serà de 400 milions d’euros, sumant doncs, uns 800 milions d’euros en total. Tal com va exposar la consellera, la primera és la que està actualment més «avançada» i esperen poder signar el conveni el pròxim mes de setembre.