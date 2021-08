Les dades biomètriques són, des de fa anys, una eina més per a la guerra. Els Estats Units van utilitzar aquests sistemes de registre d’empremtes dactilars o escanejats de retina a l’Afganistan per identificar els seus col·laboradors, però també per perseguir terroristes i fins i tot per poder assassinar Ossama Bin Laden. Ara, aquesta informació podria haver caigut en mans dels talibans.

Així ho van confirmar la setmana passada múltiples fonts militars al mitjà nord-americà ‘The Intercept’, en què apunten que, amb el seu avenç per tot el país, els insurgents fonamentalistes islàmics haurien aconseguit el control d’uns sistemes i unes bases de dades que podrien posar encara en més risc la població afganesa que va col·laborar amb les forces occidentals durant gairebé dues dècades de conflicte estancat.

«Vam processar milers d’afganesos al dia, els vam haver d’identificar, registrar-los a la recerca d’armilles suïcides, armes, recollir informació, etc.», segons va explicar un contractista militar nord-americà. Aquest sistema, conegut com a Hiide, es va utilitzar «per ajudar a identificar els locals que treballaven per a la coalició», però també experts afganesos que van participar en els esforços diplomàtics entre els dos bàndols. En mans talibans aquesta informació és una drecera directa cap a les seves víctimes.

¿Recolzament tecnològic del Pakistan?

Tot i que els talibans poden no comptar amb sistemes tecnològics prou potents per processar i interpretar aquestes dades, les fonts consultades per ‘The Intercept’ alerten que el grup armat podria comptar amb l’ajuda dels serveis secrets del Pakistan.

L’anomenada ‘Guerra contra el terror’ engegada per George W. Bush va servir com a pretext perquè els EUA desenvolupessin el seu sistema de vigilància biomètrica, un model que també recopila dades tan sensibles com l’ADN o el reconeixement facial i que ha exportat a tot el món. Segons la periodista d’investigació Annie Jacobsen, el Pentàgon tenia l’objectiu de controlar aquesta informació del 80% dels ciutadans de l’Afganistan. Ara que Washington es bat en retirada, aquestes armes passen a formar part de l’arsenal enemic.