Els Estats Units podran portar a les bases aèries de Morón (Sevilla) i naval de Rota (Cadis) fins a 4.000 refugiats afganesos en virtut de l’acord assolit amb el Govern espanyol, segons han confirmat fonts de l’operatiu d’evacuació i acollida.

L’acord és resultat de la conversa telefònica mantinguda pel president del Govern, Pedro Sánchez, i el mandatari nord-americà, Joe Biden, aquest dissabte. Als arribats a Espanya se’ls estima un «període de trànsit» de fins a 14 dies, segons les mateixes fonts.

Tots els refugiats afganesos que arribin a territori espanyol per les dues bases d’ús conjunt, la qual cosa el Pentàgon anomena operatiu Allies Refuge, seran persones que van col·laborar amb la presència nord-americana a l’Afganistan i les seves famílies. Aquest detall de les famílies no és menor: entre els evacuats per Espanya n’hi ha una que té 14 membres.

Després de la seva estada a Rota i Morón, aquestes persones seran traslladades als Estats Units o a sis països més amb els quals Washington està acordant la seva acollida temporal.

El personal civil de les dues bases ha començat aquest dilluns a habilitar allotjament per als refugiats. S’estan condicionant dos albergs militars, anomenats en les bases «hotels», que, en el cas de Morón, en el passat es van utilitzar per allotjar soldats i marines. En l’ocasió en què més gent va acollir la base, la invasió de la guerra del Golf del 1991, el Pentàgon va posar 4.000 militars en aquests edificis, més 3.000 en carpes addicionals. Ara, només a Morón s’utilitzaran dos edificis que, depenent de la demanda, poden allotjar fins a 1.500 refugiats en total.

La xifra prevista de fins a 4.000 fins i tot podria ser simultània. Dependrà de la cadència en un aeroport, el Hamid Karzai de Kabul, que presenta una sola pista utilitzable, la qual cosa genera un coll d’ampolla.

Els treballs estan sent portats a terme per personal espanyol de la contractista americana KBR, i consisteixen en la rehabilitació d’habitacions, empresa d’aire condicionat, reparació de banys, revisió de llits, instal·lació de detectors antiincendis i habilitació d’una mesquita. «Per una qüestió cultural», relaten fonts pròximes als treballs a Sevilla, hi haurà una zona per a homes i una altra per a dones i nens que no viatgin en família; a més, una zona d’unitats familiars.

Les mateixes fonts estimen que els refugiats seran a terra espanyol una mitjana de set dies. El primer és extreure’ls de Kabul; després, finalitzar la paperassa de visats EUA, ja en territori espanyol. Aquest tràmit comença al mateix aeroport afganès, on unitats militars comproven la identitat dels que fugen.

És probable que s’utilitzi més la base sevillana que la gaditana per rebre vols militars i d’aerolínies que el Pentàgon ha contractat. L’operatiu d’evacuació prefereix la pista de Morón: és més llarga i més discreta. Un oficial nord-americà va anomenar Morón «sleeping beauty» («bonica dorment»), per estar inactiva llargs períodes però tenir gran capacitat en dies de crisi. Morón ja ha allotjat refugiats altres vegades, somalis, kosovars i iraquians, i sempre en trànsit.

El control anti-Covid dels evacuats serà missió de la sanitat militar nord-americana. Hi ha previsió de reserva de llits a l’Hospital Naval de Rota. També serà feina americana la recepció de documents d’identitat. Mentre aquest dilluns començava un aprovisionament de menjar halal i aigua a Rota i Morón, els treballadors espanyols de la base aèria s’han dirigit a la seva concessionària i al nou tinent coronel nord-americà de l’aeròdrom, Mark Nexon –va prendre possessió al juliol– per posar-se a disposició, sobretot en ser una tasca humanitària, relaten a la plantilla.

Aquest dilluns van arribar a la base naval nord-americana de Sigonella (Itàlia) 662 evacuats més. «Les persones que estem ajudant s’uniran a la nostra família nord-americana. Estem orgullosos de rebre’ls amb els braços oberts», ha dit el capità de la base, Kevin Pickard, segons nota difosa per l’US Navy.

La base espanyola de Torrejón preveu rebre aquest dilluns 260 evacuats més procedents de Kabul i amb destinació no només a Espanya, també a altres països.

En total han arribat a Espanya 826 persones, 566 fins diumenge –la majoria dones i nens– i 260 aquest dilluns. A aquests s'afegiran 390 més aquest dimarts, que arribaran en tres avions procedents de l'Afganistan. En total seran ja més de 1.200 persones evacuades per l'estat espanyol. Unes 230 persones ja s'estan distribuït a la xarxa d'acollida a una desena de ciutats.