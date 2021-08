Iran ha començat a negociar amb Europa la compra de vacunes dels Estats Units contra la covid, va informar ahir el viceministre de Salut, Alireza Raisí. D’entrada, el seu líder suprem, Alí Jameneí, en va prohibir la importació.

«Hem entrat en negociacions amb un o dos països europeus per obtenir les vacunes Pfizer i Moderna i, si tot va com ha d’anar, definitivament les importarem», va assegurar Raisí en declaracions difoses per l’agència local Isna.

Aquesta mesura ha estat anunciada després de les abundants crítiques per part de la població contra la decisió de no importar vacunes nord-americanes que, segons els iranians, és una de les causes de la lentitud pel que fa a la campanya d’immunització i de l’actual pic de contagis i de morts.

El gener passat, Jameneí va prohibir la importació de vacunes nord-americanes i britàniques al·legant que aquests països podien buscar contaminar altres nacions amb els seus sèrums. «La importació de les vacunes nord-americanes i britàniques està prohibida (...) Si els nord-americans haguessin pogut produir una vacuna, el desastre del coronavirus no hauria tingut lloc en el seu país», va subratllar Jameneí.

A les xarxes socials han circulat comentaris que les autoritats del país s’han vacunat amb Pfizer i que per això a partir de la segona onada de la pandèmia ja no hi va haver casos de contagi entre els alts mandataris del país.