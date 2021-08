El missatge «es recomana no viatjar en cap cas a l’Afganistan» s’ha quedat congelat des del 10 d’agost a la pàgina web de l’Ambaixada d’Espanya a l’Afganistan. Dimarts, el personal de la legació ja no va poder actualitzar-lo: a l’ambaixador, Gabriel Ferrán, i a la segona cap de la legació els esperava un cotxe conduït per un GEO de la Policia Nacional amb destinació a l’aeroport de Kabul.

«Es recomana als espanyols que puguin trobar-se en aquest país que l’abandonin com més aviat millor fent ús dels vols comercials actualment disponibles», diu encara el missatge. Ja no hi ha vols comercials, només militars, i només quan les forces nord-americanes -6.000 soldats- i britàniques -900- aconsegueixen calmar els voltants per permetre la successió de vols de sortida, cada dia més lenta i dificultosa.

Aquesta recomanació era l’enèsima. Des del juny, el personal de l’ambaixada havia començat un rastreig d’espanyols, relaten fonts diplomàtiques, per advertir-los que la situació es deteriorava i que no convenia ser-hi quan culminés la retirada de l’Exèrcit nord-americà del país.

Va ser el 14 d’abril quan l’OTAN va decidir que Resolute Support (Suport Decidit), l’última operació de la coalició internacional a l’Afganistan, s’acabaria l’11 de setembre. Dos mesos després, l’ensorrament de les institucions afganeses començava a fer-se evident.

Petita colònia

La colònia espanyola al país no era nombrosa: mig centenar, majoritàriament homes. No hi ha una comptabilitat exacta, perquè «no tothom compleix amb el tràmit» -obligatori però d’incompliment no sancionable- d’apuntar-se al Registre de Matrícula Consular, relaten les mateixes fonts. I aquest arxiu pot ser més que útil en moments de tribulació. S’inscriu en ell el nom del resident, el seu telèfon, el seu domicili..., dades essencials que en diversos casos de residents els faltaven a Ferrán i la seva gent.

«Per sort no eren molts», expliquen les fonts consultades. No tots feia sis mesos que vivien al país, el termini en el qual es fa preceptiu matricular-se. La majoria dels espanyols eren empleats d’organitzacions internacionals i de diverses multinacionals, dues d’elles espanyoles. No va ser necessària molta persuasió. La proximitat d’una situació perillosa era comentari habitual a la comunitat d’expatriats de diversos països. Aviat gairebé la meitat dels espanyols havien sortit pels seus propis mitjans en vols comercials. Per correu electrònic, per telèfon o amb missatges al web, l’ambaixada anava avisant els més reticents.

Per altra banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, va mantenir una conversa telefònica amb el president dels Estats Units, Joe Biden, en què van analitzar la situació a l’Afganistan i la col·laboració entre els seus països per a l’evacuació de ciutadans afganesos. Segons Efe, durant la xerrada van acordar l’ús de les bases militars de Morón i Rota per acollir temporalment afganesos col·laboradors dels Estats Units en trànsit cap a altres països.

Sánchez va informar d’aquesta conversa amb el president nord-americà al seu compte de Twitter, en què va qualificar de «fructífera» la xerrada amb Biden. «Hem tractat diversos temes d’interès comú, especialment la situació a l’Afganistan i la col·laboració entre els dos governs en l’evacuació de ciutadans i ciutadanes des d’aquest país», va escriure el president de Govern.

Sánchez i el president nord-americà no havien mantingut cap conversa des que es va produir el relleu a la Casa Blanca fins que van coincidir el passat 14 de juny a Brussel·les en la cimera de l’OTAN. Als passadissos de la seu de l’Aliança Atlàntica hi va haver una breu xerrada entre tots dos. Dissabte van parlar de forma més pausada telefònicament per analitzar la situació a l’Afganistan i per avaluar com poden seguir cooperant Espanya i els Estats Units en el futur.