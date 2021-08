Meryem, una dona marroquina de 56 anys, va morir el 14 d’agost a la presó de Fontcalent, a Alacant, menys d’un mes després que un jutjat de Torrevieja denegués posar-la en llibertat provisional per raons humanitàries a l’haver patit una aturada cardíaca.

La dona es trobava en presó preventiva en un centre alacantí per una operació antidroga, en la qual també van ser detinguts i empresonats per la Guàrdia Civil el seu marit, el seu fill i sis persones més.

Poc després del seu ingrés a la presó, va haver de ser traslladada d’urgència a l’UCI d’un hospital alacantí, en patir un infart que gairebé li costa la vida. De fet, van estar uns vint minuts practicant-li maniobres de reanimació cardiopulmonar.

Després d’aquest episodi, l’advocat de la interna va sol·licitar el passat 13 de juliol al jutjat d’Instrucció número 2 de Torrevieja que decretés la llibertat provisional sense fiança de la dona. La jutge, en vista dels informes mèdics, va estimar que no hi havia «risc» per a la seva salut.