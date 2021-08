Un nadó que va néixer mort a França va donar positiu en un test de coronavirus que li van fer, atès que la seva mare era portadora del virus, va informar ahir l’Agència Regional de Sanitat d’Occitània.

En un missatge enviat a Efe, un portaveu es va limitar a confirmar les dades sense entrar en la qüestió de si la mort va ser a conseqüència de la infecció.

Per raons de confidencialitat, aquest organisme públic va indicar que no donaria detalls sobre la identitat de la mare, sobre l’infant, ni sobre el lloc on es van produir els fets. Sí que va voler enviar el seu suport als afectats i es van posar a la seva disposició per oferir-los el suport que requerissin.

La mort d’infants i joves a causa de la covid és un fenomen extremadament infreqüent, tal com s’ha pogut constatar des de l’inici de la pandèmia. A França, fins a finals de juny, un 73% de les morts es van produir en persones de 75 anys o més; un 18% en el grup d’edat entre 65 i 74 anys; i un 8 % en el de 45 a 64. Els menors de 45 anys van suposar l’1% restant.