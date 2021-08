Un grup de pares negacionistes estan preparant actes de protesta davant algunes escoles i instituts de Múrcia en contra de les mesures sanitàries que s’han establert per a aquest curs 2021-2022, entre les quals hi ha l’ús obligatori de la mascareta dins de les instal·lacions. Aquest grup, denominat ‘Pares per la veritat a Múrcia’, està compost per pares negacionistes i antivacunes, entre ells professors, advocats i sanitaris, l’activitat més multitudinària dels quals va tenir lloc el 14 d’agost a la plaça Belluga (Múrcia), a la qual van assistir, segons aquest grup, 1.000 persones.

De cara a l’inici de curs, aquests progenitors s’han negat –a més que als seus fills els inoculin la vacuna– a respectar i complir els protocols sanitaris que estableix cada centre. Per aquesta raó, amenacen de presentar denúncies contra els equips directius o agents de policia si no els deixen passar a l’escola sense mascareta el 7 de setembre. Un altre grup denominat ‘Madres de la glorieta’, que també s’oposa a l’ús de mascareta per als nens majors de sis anys, està preparant una llista de centres escolars perquè entre els pares negacionistes de cada municipi puguin posar-se en contacte entre ells i organitzar la protesta.

Insisteixen que els seus actes no busquen ser violents i que pretenen presentar documents als directors per convèncer-los partint de criteris científics de per què no han de seguir les mesures sanitàries. Se senten recolzats per la consellera d’Educació, Mabel Campuzano, que ha declarat en diverses ocasions que no es vacunaria contra el coronavirus.

Grups de Telegram

Aquests grups de negacionistes s’organitzen a través de grups de Telegram i entre tots dos sumen més de 1.200 persones. En aquests grups es poden llegir testimonis de pares que no permetran que els seus fills s’immunitzin contra la Covid-19 i que es negaran que portin protecció a classe. Una mare ha assenyalat que portarà la seva filla sense mascareta i que «en el moment que li diguin que se la posi –exigiré nom i cognom–, encara que se l’hagi de posar, hi haurà denunciats».

Al mateix grup de ‘Pares per la veritat’ es pot llegir una altra persona que diu que és mestra, «a més de mare, i estic fins als nassos dels de protocols absurds», mentre que una altra docent ha assenyalat que li genera «molta ansietat i tristesa haver de tornar a anar a classe amb totes aquestes mesures». Una altra mare explica com a testimoni que el curs passat «a l’escola dels meus nens només la professora de religió els deixava treure’s la mascareta».

El testimoni que més crida l’atenció és el d’un professor de biologia d’un institut de la Regió que ha reconegut que ell i una companya van ser els únics del seu centre que no es van vacunar. «La majoria dels professors han adoptat una actitud servil i col·laboracionista. No es qüestionen res, obeeixen totes aquestes normes aberrants i ataquen als que les qüestionen», ha assenyalat en el grup. A més, el docent antivacunes ha afegit que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del seu centre el va arribar a denunciar davant Inspecció d’Educació.

Aquests pares antivacunes s’han oposat que les administracions imposin mesures especials contra els alumnes que no s’han vacunat.

Cada vegada més organitzats i amb difusió de notícies falses a través de Telegram

L’activitat dels negacionistes espanyols s’ha multiplicat a internet. Des de fa uns mesos, negacionistes i antivacunes s’han unit per crear portals de notícies en línia, webs on promocionar vídeos antivacunes i grups de Telegram, així com per convocar manifestacions i impulsar campanyes a les xarxes socials. Evitar la vacunació infantil contra la Covid-19 a partir de tardor és una de les seves prioritats i per defensar-se compten amb advocats que els assessoren. A més, estan portant a terme campanyes de desinformació a les xarxes socials amb hashtags com ‘els nens no es toquen’.

Segons la investigació que està portant a terme l’Instituto #SaludsinBulos sobre aquests col·lectius, cada dia neix un nou canal negacionista espanyol a Internet. Ja hi ha més de 60 grups a Telegram que es dediquen a difondre notícies falses de salut que posen en perill la població, especialment els més vulnerables. Alguns d’aquests grups tenen més de 12.000 seguidors i són triats pels negacionistes per la falta de control de la plataforma, ja que a Telegram qualsevol persona pot crear un grup gratuït sense filtres, límits de membres i de forma anònima.