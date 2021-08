La zona esportiva del Congost de Manresa, en concret, la situada al costat del camp de futbol, s’ha convertit en un espai abonat als botellots. La matinada de divendres a dissabte, la segona sense el toc de queda, s’hi van concentrar una quinzena de cotxes, tal com va informar la Policia Local i va explicar aquest diari en l’edició d’ahir. La matinada de dissabte a diumenge la xifra va ser molt més espectacular. La policia va arribar comptar fins a una setantena de cotxes, que es van arribar al Congost per allargar-hi la gresca a partir del moment que van tancar els bars.

Segons les fonts de la Policia Local consultades, amb la quantitat de vehicles que es van concentrar al Congost -que ja era un punt habitual de trobada abans de la covid però amb un o dos cotxes com a molt- van decidir no intervenir perquè els efectius eren insuficients, van dir. Ahir a la tarda, entre la vegetació de l’esmentada zona al costat del camp de futbol, encara hi quedaven restes de la festa en forma d’ampolles de plàstic i de vidre i gots de plàstic.

Al marge d’aquesta macrotrobada per fer botellots, aprofitant el tercer dia sense el toc de queda, les incidències de la matinada de dissabte a diumenge van reproduir les del dia anterior en forma de trucades de ciutadans queixant-se pel soroll que feien altres persones al carrer, on s’havien quedat xerrant en veu alta sense respectar el descans dels qui ja dormien. També pel xivarri dels que havien muntat una trobada al seu domicili particular.

5.500 persones a Barcelona

A Barcelona, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van desallotjar la matinada de dissabte a diumenge unes 5.500 persones en diferents punts d’aquesta ciutat. Pràcticament la totalitat –4.000– es trobaven concentrades al barri de Gràcia. Un miler de persones van ser desallotjades de les platges i 500 més al barri del Born.

El tinent d’alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va explicar que «potser hi ha hagut menys activitat que la nit anterior». Alhora, va reconèixer que, sense toc de queda, les concentracions són majors en algunes zones. Ho va dir a Catalunya Ràdio, on també va apuntar que hauran de «conviure» amb la situació fins que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pronunciï.

Més contagis per sota dels 40

Sobre el tema dels botellots, el cap d’Epidemiologia de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla, va alertar ahir que els botellots que s’han fet els darrers dies provocaran un augment de contagis entre els joves. Ho ha afirmat en una entrevista a RAC1, on va augurar que podria afectar sobretot aquells grups que estan per sota dels 40 anys i no tenen «taxes de vacunació prou altes» per frenar la transmissió.

Trilla va admetre que les trobades a l’aire lliure «tenen menys risc», però va recordar que la variant Delta és «molt més contagiosa». «No és difícil que en aquestes reunions s’aplegui gent que, tot i trobar-se bé, tingui el coronavirus i el pugui transmetre», va valorar l’expert.

Pel que fa a la immunitat de grup, va assenyalar que serà «pràcticament impossible arribar-hi» amb la pèrdua d’efectivitat de les vacunes pel que fa a la protecció del contagi. Considera, però, que amb la vacunació es dificultarà la circulació del virus i hi haurà menys pressió assistencial. «Aquesta situació ens podria permetre tornar a una certa normalitat», va dir. Va posar l’exemple que si el virus fossin els cotxes que van per una autopista, si es troben molts semàfors en vermell, és a dir, persones vacunades, podran avançar menys.

Quant a la fi del toc de queda, considera que s’hauria de fer un «esforç per equilibrar» determinats drets amb determinades obligacions. «El que cal és que el Departament de Salut i els tribunals parlin obertament», va dir.