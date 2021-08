El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat aquest dilluns la nova proposta de toc de queda que li va presentar l'Executiu català després que el tribunal tombés la seva sol·licitud inicial.

El Govern demanava mantenir el toc de queda en municipis de 20.000 habitants (no als de més de 5.000) amb una incidència de més de 125 casos per 100.000 habitants en els últims set dies. Si el TSJC acceptava aquesta proposta, a la llista de 19 localitats que sobre les quals el TSJC permetia el toc de queda (totes elles de més de 5.000 habitants i amb una incidència acumulada de 250 casos) s'haurien afegit 43 ciutats més, entre elles Barcelona i gran part de la seva àrea metropolitana, a més de les capitals de província i poblacions com Manresa, Igualada, Sabadell, Terrassa, Mataró, Figueres, Reus i Vic.

Les imatges viscudes aquest cap de setmana no han fet canviar d'opinió al Tribunal Superior, començant per Barcelona, on des que va decaure el toc de queda s'han repetit concentracions massives, sense distància de seguretat ni màscares, especialment en el barri de Gràcia, que celebrava la seva festa major.

Aragonès lamenta el ‘no’ del tribunal

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat aquest dilluns la negativa del TSJC a la proposta del Govern d’ampliar el toc de queda a 62 municipis catalans. Aragonès ha insistit que la mesura és necessària per contenir els contagis i que es va demanar basant-se en criteris sanitaris i no d’ordre públic. “Necessitem instruments per contenir els contagis. Si tenim 460 malalts a les UCI i més de 1.400 ingressats no és una qüestió d’ordre públic, és sanitària”, ha insistit. També ha deixat clar que si al Govern se li neguen les eines per combatre la pandèmia, ningú li pot demanar plans alternatius i que “cadascú haurà d’assumir les seves responsabilitats”. “No podem substituir les decisions que ha de prendre el TSJC”, ha reblat.

Aragonès ha lamentat que la manca d’una normativa estatal específica obligui els tribunals a prendre decisions que corresponen a les autoritats sanitàries. “Treballarem amb tots els recursos disponibles i donarem sempre tota la resposta, però és evident que el Govern no es pot responsabilitzar de les decisions que no ha pres”, ha advertit.

El president de la Generalitat ha insistit que el Govern necessita disposar d’eines per reduir els contagis, principalment ara que sembla que van a la baixa, i, d’aquesta manera, arribar a l’inici del curs escolars amb “les màximes garanties”.

Els restauradors porten al TSJC la pròrroga de les restriccions

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentat un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la pròrroga de les restriccions a la restauració i l'oci nocturn. La resolució d'aquest dilluns manté que aquestes activitats han de tancar a dos quarts d'una de la matinada, una mesura que la patronal considera "desproporcionada". En aquest sentit, demana que la restauració pugui obrir fins a la una de la matinada, mentre que l'oci nocturn pugui fer-ho fins a dos quart de quatre de la matinada (amb 30 minuts més per desallotjar). Per altra banda, la Fecasarm ha celebrat que el TSJC hagi tombat el nou toc de queda que proposava la Generalitat.

En qualsevol cas, la patronal deixa clar que l'allargament dels horaris només s'hauria de permetre en aquelles localitats amb una incidència acumula a set dies inferior als 250 casos per 100.000 habitants i modificant el pla sectorial. En relació amb aquesta qüestió, defensa que les activitats de restauració i oci nocturn estiguin obertes per a persones que hagin passat un test previ negatiu, que tingui la pauta completa de vacunació o que hagin passat la covid-19 en un període entre tres i sis mesos anteriors.

Alhora, proposen implementar un sistema que permeti respectar el dret a la intimitat de les persones i la protecció de dades i, de forma complementària, instal·lar nous aparells de desinfecció d'aires i superfícies per generar espais més segurs.

En el mateix comunicat emès aquest dilluns, la patronal ha acusat la Generalitat de "vulnerar la llei de Salut Pública" i ha recordat els arguments que ha utilitzat el TSJC per tombar el nou toc de queda. "La Generalitat s'ha acomodat en l'aprovació de restriccions desproporcionades i arbitràries, pensant que els jutjats li solucionaran els problemes d'ordre públic, quan aquesta feina li correspon a ella, tot ideant mesures alternatives", ha indicat.