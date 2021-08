Els adolescents se’n van a dormir a deshora i amb el mòbil a la mà, sobretot durant les vacances. Aquest és el medi de cultiu perquè aparegui el vamping tecnològic. Aquest fenomen, del qual es parla des de fa anys, provoca la pèrdua d’hores de son pel fet d’estar davant de la pantalla i, després del confinament i amb l’arribada de l’estiu, és més possible que el problema s’agreugi o atrapi els adolescents. Així ho consideren els experts, que adverteixen de conseqüències «nocives» per a la salut mental i física dels joves, per la qual cosa recomanen als pares que imposin límits en l’ús dels dispositius. «Les rutines són molt importants: cal establir hores fixes per anar a dormir i llevar-se», recomana Diego Redolar, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador del grup Cognitive NeuroLab i de l’institut Brain 360. D’altra banda, José Ramón Ubieto, docent col·laborador d’aquests estudis, fa una crida a «negociar i establir moments en els quals no es puguin usar les pantalles» per evitar aquest tipus d’abús.

Fa molts anys que els estudis conclouen que, arreu del món, els adolescents dormen fins a una hora menys que fa un segle. Els dos experts adverteixen que el tancament que va suposar la pandèmia del coronavirus ha «exacerbat» el nombre d’hores que els joves passen amb el mòbil o la tauleta, i alerten dels efectes que això pot tenir. «Amb la desescalada sorgeixen altres accions més socials, de contacte, però una gran part d’aquesta activitat nocturna es quedarà, perquè es tracta d’una connexió que no és solitària, la fan amb altres», exposa Ubieto. Redolar afegeix que, amb l’acabament del curs, les rutines «es veuen diluïdes» i, per tant, «el vamping es veu més agreujat». Un estudi de l’any passat adverteix que el 81,5% dels joves van modificar els seus ritmes de son i molts van tenir problemes per dormir. Alguns arriben a rebre o enviar fins a 100 missatges diaris a través dels dispositius mòbils. Els investigadors reconeixen que els nervis o la preocupació per la covid-19 potser els van afectar, però també apunten a un «ús exagerat» de dispositius tecnològics durant la nit. De totes maneres, aquesta problemàtica no s’ha d’atribuir només al pandèmic 2020, sinó que en anys anteriors els informes ja apuntaven al fet que gairebé el 70% dels adolescents espanyols no dormia prou hores, entre vuit i deu; que més del 60% dels adolescents tenien el mòbil a l’habitació quan es ficaven al llit, i que fins al 80% s’estaven una o dues hores consultant la pantalla quan els seus pares es pensaven que dormien.

També hi ha moltes proves que la falta de son no provoca només irritabilitat, cansament, mal de cap o problemes d’atenció, segons enumera Redolar, com en els adults, sinó que també té efectes en el creixement. «Fins als 20 o 25 anys, el sistema nerviós no està desenvolupat, i cal complir una sèrie de fites; si no es dormen les hores necessàries, a més de les conseqüències per a la persona adulta, estem oblidant quelcom molt important per al desenvolupament cerebral», alerta. La llum de les pantalles en hores en les quals s’hauria d’estar dormint, relata, «envia al cervell informació contradictòria» que pot afectar diferents sistemes de l’organisme i la regulació dels nostres ritmes endògens. El que manté desperts els joves són, principalment, les xarxes socials, que s’han convertit en una «nova realitat» per al col·lectiu, afirma Ubieto. És per això que els adolescents treuen hores de dormir i les inverteixen en aquesta vida virtual, la qual cosa s’està convertint en molts casos en dependència o abús, com demostra un estudi fet amb més de 2.000 estudiants de Madrid en el qual un terç demostrava un «ús problemàtic d’internet».

La recomanació dels experts als pares per posar fi al vamping o per evitar que aparegui és clara: vigilar l’ús de les pantalles. Per a Ubieto cal iniciar una «negociació» amb els joves per tal «d’establir moments en els quals no les puguin emprar», com ara el sopar en família o a partir d’una determinada hora de la nit. Al col·legi anglès d’Eton, recorda, es va prendre la decisió de retirar els mòbils per dormir, i al cap de pocs dies «tothom n’estava molt satisfet». «Els nois i noies s’havien tret del damunt una gran pressió perquè no havien d’estar pendents del que succeïa i podien descansar», conclou.

En Nil Vinardell i en Santi Miquel són dos joves catalans de 18 i 16 anys que reconeixen que utilitzen habitualment el mòbil al llit per mirar vídeos i xarxes socials, sobretot Instagram o Twitter. «Depen del dia m’hi estic perfectament uns 10 o 20 minuts», reconeix Miquel. «Se’m fa difícil dormir amb el mòbil lluny per si m’arriba alguna cosa d’última hora: algun amic que tingui alguna ‘rallada’ o algun correu electrònic», afegeix Vinardell.

Els dos afirmen que solen anar cansats, coincidint amb l’opinió dels experts, però apunten que aquest fet és més problemàtic en èpoques de classe. «Durant les primeres hores estic molt cansat, però per vacances puc dormir més i estic bé», diu Miquel. Vinardell, que acaba de finalitzar el Batxillerat, apunta que, durant les èpoques d’estudis, el mòbil no és l’únic problema que es troben per a agafar el son. «Jo crec que si no dormim és sobretot per l’ansietat dels estudis», afirma. Preguntats per si tenen intenció de deixar aquest hàbit, els dos s’hi neguen. «Ja sé que no està bé fer-ho, però tampoc ho intento canviar», reconeix Miquel. Vinardell hi resta importància: «a vegades ets al llit i no pots dormir, i ja està», diu.