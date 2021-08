Els talibans han assegurat aquest dimarts que no permetran el pas dels ciutadans afganesos a l'aeroport de Kabul per intentar sortir del país. En una roda de premsa recollida per diversos mitjans internacionals, el portaveu dels talibans, Zabihullah Mujahid, també ha assegurat que només deixaran sortir del país als estrangers i que no es prorrogarà la data límit del 31 d'agost per a les evacuacions.

El mateix dia que el G-7 es reuneix per decidir els propers passos a fer a l'Afganistan i si cal, o no, allargar l'operació d'evacuació de l'aeroport de Kabul més enllà de la data límit del 31 d'agost, el portaveu dels talibans ha reiterat el rebuig dels fonamentalistes a qualsevol extensió.

El Regne Unit i França veuen impossible completar l'evacuació abans del dia 31, i intentaran pressionar el president dels EUA, Joe Biden, perquè endarrereixi la sortida de l'Afganistan. Els talibans han advertit de "conseqüències" si no abandonen el país abans de la data límit.

El portaveu dels talibans, després d'anunciar que l'accés a l'aeroport de Kabul estarà prohibit per als ciutadans afganesos, ha al·legat que la situació és "caòtica" pel gran nombre de persones que busquen una sortida del país asiàtic en ple procés d'evacuació internacional. Segons ha afirmat, no hi ha "cap perill" per als afganesos que es quedin. "La guerra ha acabat", ha dit

Malgrat això, aquest mateix dimarts la Comissària de Drets Humans de l'ONU, Michelle Bachelet, ha afirmat que tenen constància de nombroses vulneracions de la llei humanitària internacional i dels drets humans a l'Afganistan.