El Govern de la Generalitat ha decidit, a través del Procicat, renunciar a la implantació del toc de queda a tot Catalunya a partir de divendres, després de les clatellades rebudes per part del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), que ha tombat la mesura proposada pel Govern fins a dues vegades. L'executiu català ha optat per prorrogar les mesures de contenció de la covid-19 publicades el 19 d’agost, és a dir la limitació d’assistents a reunions o trobades familiars i de caràcter social, però descarta la restricció a la mobilitat nocturna, que decaurà també en els 19 municipis on encara estava vigent. És el cas d'Alcarràs, Amposta, Arenys de Munt, Badia del Vallès, Balaguer, Banyoles, Calafell, Celrà, Cervelló, Gelida, Manlleu, Martorell, Montblanc, Móra d'Ebre, Palafolls, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sarrià de Ter i Torroella de Montgrí.

Així, es continua limitant les reunions, tant en l’àmbit públic com en el privat, a un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents. Es manté el 70% de l’aforament en l’assistència a actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres.

Aquestes mesures es prorrogaran una vegada les hagi aprovat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tindran una vigència de set dies. El Govern traslladarà la sol·licitud demà al TSJC i entraran en vigor aquest divendres 27 d’agost.