Els talibans van transmetre ahir una advertència als Estats Units i la resta de països estrangers amb forces al país centreasiàtic: no permetran prorrogar la data límit del 31 d’agost per a la sortida de tropes. Així ho va manifestar un portaveu del grup insurgent, Suhail Shahin, que en una entrevista a la cadena Sky News va avisar de possibles «conseqüències» si no es completa la retirada en el termini fixat pel president dels EUA, Joe Biden. El 31 d’agost «és una línia vermella», va dir Shahin. A més, dues fonts talibanes van confirmar a l’agència Reuters la seva intenció de rebutjar una pròrroga.

Dijous passat, amb motiu de la caòtica evacuació que es viu a l’aeroport de Kabul des que els talibans van prendre la capital afganesa, Biden ja va insinuar que probablement s’haurà de posposar la retirada completa. «No sortirem de l’Afganistan fins que n’hagi sortit l’últim nord-americà», va afirmar. I diumenge va tornar a insistir en la mateixa idea: «Hi ha converses en marxa entre nosaltres i els militars sobre una extensió. Esperem no haver de prorrogar, però hi haurà discussions, suposo, sobre l’estat del procés d’evacuació», va dir diumenge a la nit.

El Govern britànic, d’altra banda, tenia la intenció ahir de portar a la reunió virtual del G-7 prolongar les operacions d’evacuació.

«No n’hi ha necessitat»

«El 31 d’agost Biden va anunciar que retiraria totes les seves forces militars», va afirmar Shahin, que va remarcar que si el mandatari amplia el termini «significa que hi ha una extensió de l’ocupació quan no n’hi ha necessitat». «Si els Estats Units o el Regne Unit busquen més temps per continuar les evacuacions, la resposta és que no. O hi haurà conseqüències», va dir Shahin.

Mentrestant, les escenes de desesperació a l’Aeroport Internacional Hamid Karzai de Kabul es continuen produint. Ahir va morir un policia afganès i tres més van resultar ferits en un confús tiroteig entre les forces de seguretat afganeses i uns atacants desconeguts a la porta nord de l’aeroport de Kabul, segons va informar l’Exèrcit alemany en un comunicat.

Els morts civils a l’aeroport

Els talibans van culpar ahir els Estats Units de les morts de civils a l’aeroport de Kabul, en assegurar que «l’efecte crida» que va provocar l’inici de les evacuacions és al darrere del caos a l’aeròdrom afganès. «Les forces nord-americanes estacionades a l’aeroport Hamid Karzai [de Kabul] són les responsables de matar els civils, perquè ells els van convidar», va declarar a l’agència Efe el principal portaveu dels insurgents, el talibà Zabihullah Mujahid.

El caos a l’aeroport internacional de Kabul, a les portes del qual des de fa una setmana milers de persones s’aglomeren per tractar d’accedir a algun dels vols d’evacuació de la comunitat internacional, ha provocat la mort de com a mínim 7 civils, segons va informar diumenge el Govern britànic.

L’Iran i Turquia, entre la por i la diplomàcia amb els talibans Ankara i Teheran s’han mostrat partidaris de cooperar i reconèixer el nou règim dels insurgents Quan existeixen poques certeses respecte a un esdeveniment, abunden tant les oportunitats com els riscos. La victòria militar dels talibans a l’Afganistan encara no ha desencadenat el caos al país centreasiàtic, però sí que ha deixat un enorme pòsit d’incertesa. Grans dubtes sobre la línia política que adoptaran en el poder, el suposat grau de moderació que prometen o les aliances que buscaran una vegada estiguin allotjats còmodament als palaus de Kabul. I és aquí, exactament, on Turquia i l’Iran intenten obtenir rèdits. Tot i que això sí, tots dos ho fan amb por. L’arribada dels talibans al poder a l’Afganistan amenaça de generar una nova onada migratòria cap a Europa i la ruta per arribar cap al vell continent passa, precisament, pels dos països. En l’actualitat un i l’altre passen per una greu crisi econòmica –la iraniana és molt més profunda a causa de les sancions nord-americanes– a la qual, de moment, no es veuen sortides. Una nova crisi migratòria posaria els governs de Recep Tayyip Erdogan i Ebrahim Raisi, el nou president de l’Iran, en dificultats serioses. El país persa ja acull més de tres milions d’afganesos; Turquia, uns quants centenars de milers, però al país anatòlic ja hi viuen 3,6 milions de sirians i prop de mig milió d’iraquians. Ni iranians ni turcs volen més refugiats.