El Departament d’Educació defensarà a la reunió de la conferència sectorial interterritorial d'Educació convocada pel Ministeri per a avui el model propi que ha plantejat per al proper curs d’«escoles obertes i escoles segures, amb la presencialitat com a element imprescindible».

Així ho van avançar a Efe fonts del Departament d'Educació del Govern català, que recorden que el curs passat es va demostrar que aquest model de seguretat va ser un gran èxit i va permetre mantenir oberts els centres educatius amb garanties de seguretat sanitària per a l'alumnat i els professionals de l'àmbit educatiu.

Al mateix temps va permetre la socialització de nens i joves, que és «imprescindible per garantir l’equitat i el dret a l’educació», segons el Departament d’Educació, el conseller del qual, Josep Gonzaléz-Cambray, delegarà la presència en la conferència en un alt càrrec de la seva conselleria.

En general, les comunitats insistiran en més aportació per afrontar els costos derivats de la covid-19 i alleujar mesures com ara l’ús de la mascareta.

El model d’«escola oberta i segura» que proposa el Govern per al proper curs és el següent:

Presencialitat total

Es manté la presencialitat total, els grups bombolla i l'obligatorietat de ventilació a les aules. Ja no serà necessari prendre la temperatura a l'entrada als alumnes.

A l'hora del pati els nens i nenes es podran barrejar amb els grups de convivència amb mascareta, l'ús de la qual es revisarà en funció de com evolucioni durant els primers mesos la pandèmia de la covid-19.

Segons Salut, la campanya de vacunació als menors entre 12 i 15 anys i l'evolució de les dades epidemiològiques «obren un escenari diferent per al curs 2021-2022, però fins que no s'aconsegueixi la immunitat de grup serà necessari mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades» de la covid-19.

Ús de la mascareta

Pel que fa a l'ús de la mascareta a les classes, el Govern «es planteja la possibilitat de canvis en funció de la immunitat aconseguida amb la vacunació, el context epidemiològic en el qual ens trobem i la normativa vigent», que aquesta pot variar el seu ús de cara al proper curs.

Entrades i sortides

A les entrades i sortides de les escoles i els instituts, s'hauran de mantenir els fluxos de circulació establerts de manera esglaonada i es recomana a mares i pares que només accedeixin a l'interior en el cas que ho indiqui el personal del centre, mantenint les mesures de seguretat i la distància física.

Símptomes

No es podrà acudir a classe si es té una simptomatologia compatible amb la covid-19 o amb qualsevol altra.

Tot i així, pel que fa a la distància de seguretat mínima d'1,5 metres entre persones del mateix grup estable ja no serà necessària aquest proper curs.

Joguines i material

El proper curs escolar, els alumnes podran tornar a portar joguines al col·legi i compartir material a l'aula.

Neteja i desinfecció

La neteja i la posterior desinfecció d'espais s'ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual, segons el pla de la Generalitat.