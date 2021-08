Espanya compta a partir d’aquest dimarts amb més de 7,8 milions de dosis per vacunar contra el coronavirus, vials que s’han anat acumulant pel descens en el ritme de la vacunació durant el període vacacional i l’arribada massiva aquesta setmana de nous antídots, principalment de Pfizer.

L’informe del Ministeri de Sanitat indica que, després de punxar-se en l’última jornada 347.417 sèrums –durant els mesos de juny i juliol cada dilluns se’n van inocular per sobre dels 400.000–, el total de dosis guardades per les comunitats és de 7.818.000, l’estoc més alt des que va començar la vacunació al desembre.

Hi ha més de 5 milions de vacunes de Pfizer acumulades, entorn d’1,8 de Moderna, 246.500 d’AstraZeneca (destinades a completar la pauta d’essencials o sexagenaris) i 733.507 de la monodosi Janssen.

Des de finals de juliol fins ara, la vacunació ha caigut principalment durant els caps de setmana, entorn de mig milió de dosis menys punxades, de manera que l’últim registre amb prou feines va depassar les 500.000, davant una mitjana d’1,2 milions en mesos anteriors.

Espanya té avui dia 31.653.643 ciutadans, el 66,7% de la població, amb la protecció que ofereix la vacuna completa contra el coronavirus i les seves variants, i 4.178.086 amb la primera dosi.

Ritme de vacunació per franges d’edat

Segons l’informe del ministeri, el 91,4% dels més grans de 40 anys compta amb l’escut vacunal complet dels antídots contra el coronavirus, però encara falta per completar la pauta o inocular la primera dosi a més de 2,3 milions de ciutadans per sobre d’aquesta edat.

Si bé els més grans de 70 anys estan gairebé completament protegits, de 60 a 69 encara queda per completar la pauta a un lleu percentatge, ja que el 94,8% té inoculades les dues dosis.

De 50 a 59 anys, s’ha aconseguit immunitzar ja el 90,9% i de 40 a 49 anys, el 82,4%.

Per sota d’aquestes franges d’edat, de 30 a 39 anys un 63,7% té la pauta finalitzada i de 20 a 29 es continua avançant i ja un 46,8% té la immunitat vacunal.

En el tram de 12 a 19 anys, de cara a l’inici del curs escolar, les comunitats han vacunat amb almenys una dosi –en poc més d’un mes– el 61,7% (2.399.030 adolescents i joves) i immunitzat 637.171 persones, el 16,4%.

Plans i estratègies per tornar a accelerar el ritme de vacunació

Cada vegada són més les comunitats que habiliten diferents espais, com pavellons esportius, universitats, teatres, cases de la joventut o ‘vacuguaguas’ (a les Canàries), per repescar els més grans de 40 anys no vacunats al complet, o bé facilitar que els més joves ho facin, en algunes localitats i ciutats sense cita prèvia.

En comunitats com Madrid, no es descarta la possibilitat d’aplicar la segona dosi de la vacuna sense cita prèvia, tot i que, de moment, la Conselleria de Sanitat de la regió considera que l’important és avançar en les primeres dosis.

Astúries ha estimat que entre la seva població, de poc més d’un milió d’habitants, n’hi ha 70.000 de més de 12 anys que no han sigut localitzats per ser vacunats contra la Covid-19, als quals s’ha fet una crida perquè s’inscriguin en el sistema d’autocita a fi d’arribar a un nivell alt d’immunització per protegir tota la població de la pandèmia.