Els països del G7 exigiran als talibans un «pas segur» per a aquelles persones que vulguin abandonar l’Afganistan més enllà del 31 d'agost, la data en què les tropes dels Estats Units preveuen sortir de país, va afirmar ahir el primer ministre britànic, Boris Johnson.

Després de presidir una reunió virtual del grup de països rics, Johnson va assegurar que les potències occidentals tenen «considerables» mecanismes «econòmics, diplomàtics i polítics» per sostenir aquesta exigència.

El primer ministre britànic, que esperava pressionar juntament amb altres líders europeus al president dels Estats Units, Joe Biden, per estendre la presència militar a Kabul més enllà d'aquest mes, va dir després de la reunió que l'operació per intentar evacuar milers de persones continuarà «fins a l’últim moment que sigui possible».

Els líders dels Estats Units, el Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Canadà i la Unió Europea (UE) van abordar així mateix un «full de ruta de cara al futur» per definir com els seus governs es «relacionaran» amb el futur executiu afganès.

Per la seva banda, el president del Consell Europeu, Charles Michel, va instar aquest dimarts als Estats Units a mantenir-se a l'aeroport de Kabul tant de temps com durin les operacions d'evacuació i a garantir un accés «just» al recinte.

«Hem abordat aquesta situació amb els nostres socis i amics nord-americans, en dos aspectes particulars. En primer lloc, la necessitat de donar seguretat a l’aeroport tant de temps com sigui necessari per completar les operacions», va indicar Michel en una roda de premsa després de participar en la videoconferència extraordinària de líders del G7 sobre l'Afganistan. A més, Michel va demanar als EUA «un accés just i equitatiu a l'aeroport per a tots els ciutadans amb dret a l'evacuació».

Més ajuda humanitària

Així mateix, la Unió Europea augmentarà el seu pressupost d'ajuda humanitària per a l'Afganistan fins a més de 200 milions d'euros davant els 57 milions que tenia pressupostats fins a la data per a l'any 2021, va informar aquest dimarts la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

La presidenta de l'executiu ho va anunciar a la reunió virtual dels líders del G7.

Aquest finançament s'afegirà a les contribucions individuals que està fent cada Estat membre per donar suport a la població afganesa, va precisar.