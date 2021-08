La posició boca avall millora l’evolució dels pacients amb covid-19 que reben oxigenoteràpia d’alt flux, un tractament que s’aplica quan hi ha insuficiència respiratòria greu. Ho demostra un assaig clínic amb la col·laboració de 42 centres de sis països, entre els quals l’Hospital Vall d’Hebron i l’Hospital del Mar, i els resultats del qual es van publicar ahir a la revista The Lancet Respiratory Medicine. Fa més de deu anys que es coneix el benefici de col·locar els pacients intubats a les UCI en decúbit pron -boca avall-, però fins ara no existia evidència científica de l’eficàcia de la tècnica en els no intubats. L’estudi conclou que la mesura és segura, senzilla i sense cap cost, de manera que té un impacte clínic directe.

L’estudi, coordinat per l’Hospital Universitari de Tours (França), és la primera recerca àmplia que analitza els beneficis d’un canvi de posició en pacients desperts i que no necessiten respirador, és a dir, que respiren espontàniament per si mateixos, com a part del tractament de la covid-19. El coordinador mèdic de l’UCI de Vall d’Hebron i un dels investigadors del treball, el doctor Oriol Roca, destaca que la tècnica és «senzilla, sense cap cost i efectiva». De bocaterrosa, el pulmó funciona millor, s’infla de manera més homogènia i està sotmès a menys estrès, va assenyalar ahir. A més, evitar la intubació redueix el risc de tenir complicacions per aquesta causa.

La tècnica també implica un benefici col·lectiu perquè té menys necessitat d’ús de respiradors, un dels equipaments amb menys disponibilitat en molts països. En la primera onada de la pandèmia del coronavirus, una de les nombroses angoixes a Catalunya va ser garantir la disponibilitat de respiradors. «El benefici és doble: per al pacient i també per a la resta de pacients», va recalcar el doctor Roca, que és investigador del grup de recerca en Shock, Disfunció Orgànica i Ressuscitació (SODIR) del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Davant aquests resultats, els investigadors proposen un canvi en la pràctica clínica actual per incorporar aquest tractament com a part de la rutina mèdica per als pacients amb covid-19 amb insuficiència respiratòria aguda que necessitin oxigenoteràpia d’alt flux.