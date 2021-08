La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha escrit una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per reclamar-li ajut per a una cinquantena de diputades que integraven l'Assemblea Nacional de l'Afganistan. A la carta, Borràs demana que exigeixi els caps d'estat dels països de la Unió Europea i dels Estats Units que, "amb la màxima urgència, llancin una operació de rescat" de les parlamentàries i les seves famílies. La presidenta de la cambra exigeix "un pla valent i realista de protecció" que s'executi "ràpidament" i afirma que poden comptar amb el Parlament i el poble de Catalunya.

Borràs recorda a Von der Leyen que la comunitat internacional "va pressionar perquè la nova constitució afganesa establís que el 25% dels escons fossin reservats per a dones" i que "ara ningú s'ha recordat de la cinquantena de diputades" que continuen a Kabul, "amagades per por de les represàlies de què, sens dubte, seran objecte". La presidenta de la cambra catalana considera que les diputades afganeses "representen, com ningú, el desig de democràcia, llibertat i equitat de la societat afganesa". "El seu pas com a servidores públiques tenia un risc que ara es fa evident de forma dramàtica i els demòcrates d'arreu del món no els podem girar l'esquena", ha raonat. Finalment, Borràs admet que una operació com aquesta "té una gran complexitat" però demana "per dignitat, per humanitat i per solidaritat" no quedar-se de braços plegats "com si l'horror que veiem a venir fos inevitable".

Els primers refugiats afganesos a Barcelona seran acollits en places estatals

El regidor de Drets de Ciutadania de Barcelona, Marc Serra, ha explicat que en les properes hores o dies arribaran a la ciutat persones refugiades de l'Afganistan, però no ha donat més detalls per protegir-ne la intimitat i garantir-ne la seguretat, ha dit. L'Estat va assenyalar dilluns que, dels 230 afganesos que ja havien entrat en el circuit d'acollida, 10 eren derivats a Catalunya. Ara bé, el regidor confia que les persones que acollirà Catalunya en els propers dies siguin moltes més. Serra ha indicat que de moment no s'activaran les 50 places municipals que el consistori va oferir, ja que, segons els ha traslladat el govern espanyol, tenen places disponibles del sistema estatal d'asil, que són les ordinàries del circuit.

En una roda de premsa aquest dijous, Serra ha destacat que l'Estat, l'Ajuntament i les entitats del programa d'acollida estan treballant "a tota màquina perquè aquestes persones puguin tenir l'atenció que es mereixen". Les entitats apunten que el sistema estatal té "certa capacitat" de places d'acollida "fruit de les denegacions" en les sol·licituds d'asil.