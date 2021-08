El Govern d’Espanya donarà suport amb «tots els mitjans i recursos» el de Ceuta per poder activar en el mínim temps possible les devolucions de menors al Marroc, va assegurar el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, al final de la reunió que va mantenir ahir amb el president del Govern, Pedro Sánchez.

Vivas va sortir de la cita satisfet, remarcant la sintonia amb Sánchez en què «l’objectiu és retornar els menors». I es farà, va assegurar, «d’acord amb la interpretació que els tribunals de les lleis facin» perquè «els expedients s’activin en el termini més breu possible».

El dirigent autonòmic ceutí no va voler apostar per un termini determinat per a una tasca que, si espera resolució judicial, pot demorar-se diverses setmanes. En el termini influiran també els recursos que tant el Govern d’Espanya com el de Ceuta puguin mobilitzar per complir al més aviat possible amb «els procediments que determina el reglament de la Llei d’Estrangeria».

Això implica, afirmen fonts pròximes a l’executiu autonòmic, mitjans humans, especialistes que puguin ajudar en la realització d’entrevistes personals als migrants infantils, així com una implicació directa de la Fiscalia, que es va queixar de no haver rebut informació del procés quan aquest se’n va iniciar, el dia 13, malgrat que la Fiscalia General de l’Estat va rebre amb un dia d’antelació a l’inici del procés onze llistes de quinze menors cadascuna en l’avís que s’iniciaven les repatriacions. Aquesta vegada s’informarà el Ministeri Públic de manera més completa.

Vivas va descarregar de responsabilitat el Ministeri de l’Interior sobre com s’han fet les devolucions. En roda de premsa després de la reunió a Moncloa, Vivas va dir: «Jo coneixia el procediment que es va aplicar. No descarregaré la responsabilitat en el ministre de l’Interior ni en la delegada del Govern».

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, va demanar la col·laboració entre administracions com un element «imprescindible» per trobar una solució als menors no acompanyats marroquins que són a Ceuta.

Bolaños, en una breu intervenció en un acte a París mentre el president de Govern, Pedro Sánchez, es reunia al Palau de la Moncloa amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, va instar a «posar el millor de nosaltres mateixos» des d’ambdues administracions, «com hem fet».